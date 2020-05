Fluch der Karibik 6: Johnny Depps Rückkehr ist immer noch möglich

Für den nächsten Fluch der Karibik-Film soll eine neue Hauptrolle vorgesehen sein. Neuen Infos zufolge soll Johnny Depp als Jack Sparrow aber immer noch zurückkehren können.

Erst vergangene Woche berichteten wir, dass Disney das Fluch der Karibik-Franchise mit dem nächsten Teil angeblich in eine ganz neue Richtung führen will. Einem neuen Gerücht zufolge plant der Konzern eine Art Reboot, in dem Marvel- und Jumanji-Star Karen Gillan die Hauptrolle übernehmen könnte.

Fans der Fluch der Karibik-Filme reagierten vor allem aufgebracht über die Vorstellung, dass Johnny Depp als Jack Sparrow in diesem 6. Teil der Reihe wohl gar nicht mehr mitspielen soll. Zu dem Gerücht gibt es aber jetzt durch Comic Book Movie neue Infos, laut denen Depp doch noch in Fluch der Karibik 6 dabei sein kann.

Über Jack Sparrow in Fluch der Karibik 6 sollen gerade Gespräche geführt werden

Laut TheDisInsider, die auch schon das erste Gerücht zum neuen Fluch der Karibik-Film als Insiderquelle verbreiteten, soll Disney für Johnny Depp wohl doch noch Raum im kommenden Teil offenhalten. Offenbar werden aktuell Gespräche darüber geführt, wie groß die Rolle von Jack Sparrow in Fluch der Karibik 6 sein soll.

Das Gerücht über die neue Fluch der Karibik-Hauptfigur im Video erklärt

Fluch der Karibik-Gerücht: Neue Hauptfigur

Auch wenn dadurch immer noch die Möglichkeit besteht, dass Jack Sparrow womöglich gar nicht im kommenden Fluch der Karibik-Film dabei ist, wird Johnny Depps Rückkehr zumindest nicht schon im Voraus ausgeschlossen.

Den neusten Infos von The DisInsider zufolge soll sich Disney für die Neuausrichtung des Fluch der Karibik-Franchise außerdem an Bumblebee orientieren. Der Film von Travis Knight war 2018 auch ein Versuch, die Transformers-Marke im Kino durch ein Spin-off-Konzept mit frischem Leben zu füllen.

Im Video sprechen wir uns deutlich für die Rückkehr von Jack Sparrow aus

Fluch der Karibik 6 - Deshalb brauchen wir die Fortsetzung mit Jack Sparrow!

Wann Disney den neuen Fluch der Karibik-Film in die Kinos bringen will, steht zurzeit nicht fest.

Ist Fluch der Karibik ohne Johnny Depp für euch denkbar?