Fluch der Karibik mit Midlife-Crisis: Thor 3-Regisseur enthüllt neue Piratenserie in witzigem Trailer

Wer seit Fluch der Karibik mehr Piraten-Unterhaltung vermisst, darf nun aufatmen: Mit der Serie Our Flag Means Death geht es auf lustigste Weise zurück auf die Weltmeere. Natürlich hat da Thor 3-Regisseur Taika Waititi hat seine Finger im Spiel.

Der letzte richtig unterhaltsame Ausflug ins Mantel-und-Degen-Genre à la Fluch der Karibik scheint ewig her zu sein. Die Serie Our Flag Means Death will diese Leerstelle in unseren Piraten-liebenden Herzen nun endlich wieder füllen. Und zwar mit jeder Menge Abenteuern und der Sorte Humor, für die Thor 3 und 4-Regisseur Taika Waititi so bekannt ist.

Fluch der Karibik bekommt im Trailer zu Our Flag Means Death lustige Piraten-Konkurrenz

Schon allein wenn Serienschöpfer David Jenkins (People of Earth) gegenüber EW seine 10 Episoden Our Flag Means Death beschreibt, die im März in den USA zu HBO Max kommen, ist es schwer, ein Schmunzeln und die Flucht der Karibik-Erinnerungen zu unterdrücken: "Dieser Typ hat eine der weltgrößten, buntesten Midlife-Krisen. Das allein wäre schon ein super Einstieg, aber hier kommen noch Piraten dazu [...] und das macht es fantastisch."

Wie Fluch der Karibik als Serie: Lasst euch vom Trailer zu Our Flag Means Death zum Lachen bringen

Our Flag Means Death - S01 Teaser Trailer (English) HD

Die Serie Our Flag Means Death nimmt sich die Abenteuer des wahren (!) Gentleman-Piraten Stede Bonnet zum Vorbild, um mit viel Humor unsere Fluch der Karibik-Liebe einzufangen: Der reiche Aristokrat (gespielt von Rhys Darby) hat 1717 von seinem bisherigen Leben genug und beschließt, stattdessen einfach Freibeuter zu werden.

Doch weil "das Piratentum traditionell eine Kultur der Misshandlungen ist", wie er im Trailer kritisiert, will er es auf seine ganz eigene Weise tun: als Ehrenmann. Und offenbar auch in edler, flamboyanter Garderobe.

© HBO Max Our Flag Means Death: Rhys Darby als Stede Bonnet (links)

Schon die kurzen Einblicke an die Dynamik einer "komplett inkompetenten Piraten-Mannschaft" rufen sofort die lustigen Wortwechsel an Bord der Black Pearl in Fluch der Karibik ins Gedächtnis. Hier wird werden Probleme nicht heruntergeschluckt, sondern in der Gruppe freundlich ausdiskutiert. Zur Crew gehören unter anderem Joel Fry (Cruella, Game of Thrones), Ewen Bremner (Trainspotting) und Fred Armisen (Portlandia).

Thor 3-Regisseur Taika Waititi gehört als Joker zur Piratenserie

Weil aber schon die Pirates of the Caribbean-Reihe wusste, dass jeder noch so ungewöhnliche Held auch einen Gegenspieler braucht, wird Stede Bonnet in Our Flag Means Death mit einem berühmten Piraten konfrontiert, der (mit Javier Bardems Gesicht) schon in Fluch der Karibik 4, Fremde Gezeiten, einen Auftritt hatte: der gefürchtete Blackbeard. Und der wird von niemand anderem als von Taika Waititi gespielt. Der hat mit seinem dieses Jahr startenden Thor 4: Love and Thunder offenbar noch nicht genug zu tun und enthüllte in einem Tweet seine bärtige Aufmachung:

Darüber hinaus hat der Regisseur von Thor 3 und Wo die wilden Menschen jagen, der selbst schon Serien wie die herrliche Vampir-WG-Comedy What We Do in the Shadows ins Leben rief, auch als Produzent seine Finger im Spiel. Ach ja: Und Regie führen wird der für Jojo Rabbit oscarprämierte Filmemacher auch bei mindestens 2 Episoden der Piratenserie. Da wäre es doch gelacht, wenn das nicht eines der lustigsten Serien-Abenteuer 2022 werden würde.

Der Deutschland-Start von Our Flag Means Death ist bislang nicht bekannt. Da die Serie in den USA im März 2022 bei HBO Max erscheint und der Streaming-Dienst in Deutschland nicht verfügbar ist, wird sie wohl zu einem anderen Anbieter wandern. Möglicherweise zu Sky.

Our Flag Means Death und 21 weitere Serien-Highlights 2022 im Podcast

Das Jahr 2022 strotzt neben Vikings: Valhalla nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Wir blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.



Hat euch der Our Flag Means Death-Trailer als Fluch der Karibik-Ersatz auch schon Lust auf die Serie gemacht?