Fortsetzung der besten Kriegsserie aller Zeiten: Erster Trailer zu Masters of the Air von Steven Spielberg & Tom Hanks zeigt gewaltige Luftschlachten

Der erste Trailer zur 300 Millionen Dollar teuren Kriegsserie Masters of the Air will Tom Hanks und Steven Spielberg einmal mehr stolz machen und verspricht ein gewaltiges Flieger-Epos.

Band of Brothers feierte 2001 durchschlagende Erfolge als wohl beste Kriegsserie aller Zeiten, die bis heute ein Meisterwerk ist. Bald startet als geistiger Nachfolger die Serie Masters of the Air, abermals produziert von Tom Hanks und Steven Spielberg, um ein weiteres Kapitel aus dem Zweiten Weltkrieg zu erzählen – diesmal in der Luft. Jetzt gibt es einen ersten Trailer.

Kriegsserie im Anflug: Der erste Teaser Trailer von Masters of the Air erhebt sich in die Lüfte

22 Jahre nach Band of Brothers und 14 Jahre nach der ersten "Fortsetzung" The Pacific (2010) führt Masters of the Air erneut Tom Hanks und Steven Spielberg als Produzenten zusammen, die hier die dritte Serie ihres Zweiter-Weltkriegs-Zyklus veröffentlichen.

Nachdem die vorigen Serien den Krieg auf europäischem Boden und auf den pazifischen Inseln beleuchtet hatten, lernen wir diesmal die Airforce-Soldaten der "Fliegenden Festung" (Fyling Fortress) kennen. In ihrem Bomber stürzen sich 11 Männer ins Kriegsgeschehen, wobei sich ihre Vorstellungen von Heldenhaftigkeit nach und nach zu einem Überlebenskampf verschieben.



Seht hier den ersten Teaser Trailer zur neuen Kriegsserie Masters of the Air

Masters of the Air - S01 Teaser Trailer (English) HD

Wie der Trailer bereits verspricht, will Masters of the Air mit spektakulären Luftschlachten aufwarten, um sich dem Vergleich mit Band of Brothers zu stellen. Etwa 300 Millionen Dollar soll die Kriegsserie gekostet haben, um den Zweiten Weltkrieg authentisch zeigen zu können.

Wer ist im Cast von Masters of the Air dabei?

Zur Haupt-Besetzung der Kriegsserie Masters of the Air gehören folgende Darsteller:

Kriegsserien-Start: Wann und wo ist Masters of the Air im Stream zu sehen?

Masters of the Air startet am 24. Januar 2024 bei AppleTV+. Zwei der insgesamt 9 Folgen werden zum Auftakt veröffentlicht, danach streamen sie wöchentlich. Die letzte Episode kommt am 15. März 2024. Die Kriegsserie basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch * von Donald L. Miller.

