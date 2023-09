22 Jahre nach Kriegsserien-Meisterwerk: Fortsetzung Masters of the Air soll mit 300 Millionen Budget und einzigartiger Luftschlacht-Action überwältigen

Nach den zahllosen Kriegsfilmen der letzten Jahre erwartet uns 2023 eine großangelegte Kriegsserie, die alles Bisherige toppen soll: Erfahrt hier, warum ihr Masters of the Air unbedingt auf dem Schirm haben solltet.

2001 stellte Tom Hanks die wegbereitende Kriegsserie Band of Brothers auf die Beine, der 2010 The Pacific folgte. Nachdem die zwei Mini-Serien den Zweiten Weltkrieg auf europäischem Boden und auf den Inseln des Pazifischen Ozeans in den Blick genommen hatten, wird nun die dritte von Tom Hanks und Steven Spielberg produzierte Serie die Kämpfe in der Luft näher beleuchten: Masters of the Air kommt noch dieses Jahr. Im Folgenden informieren wir euch über das Wichtigste dazu:

Handlung von Masters of the Air

Startdatum und Streaming-Dienst

Cast & Crew der Kriegsserie

Dreharbeiten, Budget, Innovationen

Worum geht es in der Kriegsserie Masters of the Air?

22 Jahre nach Band of Brothers erhebt sich die geistige Fortsetzung Masters of the Air in den 1940er Jahren in die Lüfte und adaptiert das gleichnamige Sachbuch * von Donald L. Miller. 8 Kilometer über der Erde stößt hier die "Fliegende Festung" (Flying Fortress) hinter die feindlichen Linien der Deutschen vor. 11 Männer sitzen in dem Bomber.

Sie gehören zur 100. Bombardier-Gruppe der 8. Air Force und wollen als Waffenbrüder ihren Mut unter Beweis stellen, indem sie sich Luftschlachten mit deutschen Kampf-Flugzeugen liefern. Doch Verluste und Rückschläge lassen den angestrebten Triumph zunehmend zum Überlebenskampf werden.

Ein vollständiger Trailer wurde bislang nicht veröffentlicht, erste Einblicke gab es aber bereits in einem kurzen Promo-Video von AppleTV+:



Wann startet die Serie Masters of the Air?

Die Kriegsserie Masters of the Air wird bei AppleTV+ zu sehen sein und soll 9 Folgen umfassen. Diese werden voraussichtlich, wie bei dem Streaming-Dienst üblich, wöchentlich veröffentlicht. Ein konkretes Startdatum wurde noch nicht bekannt gegeben, die Veröffentlichung ist aber für Ende 2023 angesetzt.

Cast & Crew: Wer ist an Masters of the Air beteiligt?

Mehrere berühmte Namen sind an dem Projekt von Masters of the Air beteiligt. Wie schon bei Band of Brothers und The Pacific haben wieder Tom Hanks und Steven Spielberg, die gemeinsam in Der Soldat James Ryan ihr geteiltes Interesse für Kriegsfilme entdeckten, als lenkende ausführende Produzenten ihre Finger im Spiel. Angestoßen hatten die zwei das Projekt bereits 2012. Im Jahr 2019 wechselte die Serie von HBO zu AppleTV+ und kam schließlich voran.

Als Regisseur holte sich die Flieger-Kriegsserie für die ersten 4 Folgen Regisseur Cary Joji Fukunaga (James Bond: Keine Zeit zu sterben) an Bord. Weitere Episoden werden vom Duo Anna Boden und Ryan Fleck (Captain Marvel) sowie Dee Rees (Mudbound) inszeniert. Das Drehbuch schrieb John Orloff (Band of Brothers) zusammen mit Vorlagen-Autor Donald L. Miller.

AppleTV+ Master of the Air mit Austin Butler

Die Besetzung der Kriegsserie Masters of the Air

Der Cast von Masters of the Air umfasst über 100 Schauspielende mit Rollennamen . Einige der spannendsten und bekanntesten Besetzungsmitglieder sind dabei folgende:

Budget & Dreharbeiten: Die Größenordnung und Innovation der Kriegsserie Masters of the Air erklärt

Was Masters of the Air über die beteiligten Hollywood-Größen hinaus so aufsehenerregend macht, ist nicht zuletzt das gewaltige Budget der Miniserie, das 250 bis 300 Millionen Dollar umfassen soll . (Zum Vergleich: Game of Thrones' teure 6. Staffel kostete 100 Mio Dollar.)

Dieses Geld floss beispielsweise bereits ein Jahr vor Drehstart schon in die temporäre Errichtung authentischer Baracken aus dem Zweiten Weltkrieg in England, die umständlich genehmigt werden mussten. Die Dreharbeiten fanden größtenteils in Großbritannien statt. Im Zuge der Corona-Pandemie musste Masters of the Air wegen positiver Tests im Juli 2022 eine kurze Drehpause einlegen.

AppleTV+ Masters of the Air: Flugszene

Außerdem nutzte die Serie Masters of the Air innovative virtuelle Cockpit-Sets von Lux Machina , um vor Ort Flug-Szenen lebensecht nachstellen zu können. Damit sollen die Flugmanöver und Luft-Kämpfe für das Publikum hautnah erfahrbar werden.

Unter anderem folgende Serien-Highlights sind mit dabei: 1923, Daisy Jones and The Six, Silo, Ted Lasso, Poker Face, Succession und The Last of Us. Außerdem geben wir in Teil 2 einen Ausblick auf noch kommende Highlights wie Masters of the Air.

