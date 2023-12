Frecher Aquaman 2-Star Jason Momoa entzündet Muskel-Duell mit Chris Hemsworth – aber der vernichtet ihn in 5 Sekunden

Aquaman 2-Star Jason Momoa und Marvel-Held Chris Hemsworth trainieren beide hart für ihre Rollen. Momoa hat mit einem frechen Spruch jetzt einen Muskel-Streit vom Zaun gebrochen.

Wer Superheld sein will, muss leiden. So scheint es zumindest beim Anblick der Muskelberge von Aquaman: Lost Kingdom-Star Jason Momoa und seinem Marvel-Kontrahenten Chris Hemsworth zu sein, die für ihre Rollen ein striktes Trainingsprogramm einhalten. Momoa hat sich jetzt auf gutmütige Weise darüber lustig gemacht, wie sehr Hemsworth für seine Auftritte schuften muss. Und der antwortet prompt.

Aquaman 2-Darsteller Jason Momoa zieht Chris Hemsworth mit seinem Muskelanzug auf

In einem TikTok-Video zeigt sich Momoa am Set von Aquaman 2 in einem Anzug, der die Muskeln des Trägers durch Polsterung simuliert. "Was läuft, Hemsworth?", gibt sich der DC-Star kampfeslustig. "Schau dir das mal an. Du musstest trainieren und ich nicht!"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Chris Hemsworth lässt nicht lange auf seine schnippische Antwort warten. "Nettes Polster-Kostüm hast du da, Jason", entgegnet er, "ich bevorzuge einen Haut-Anzug." Um seinen Konter nicht ganz so vernichtend klingen zu lassen, setzt er hinzu: "Ich liebe dich, Aquaman." Wer den fröhlichen Schlagabtausch gewonnen hat, muss jeder Fan selbst entscheiden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt Aquaman 2 ins Kino?

Aquaman 2 wird am 21. Dezember 2023 ins Kino kommen und den Abschluss des milliardenschweren DC Extended Universe bilden. Neben Momoa sind vor der Kamera unter anderem Patrick Wilson (Watchmen) und Dolph Lundgren (The Expendables) zu sehen.

Podcast: Die 10 spannendsten Streaming-Filme im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch Empfehlungen, was ihr in der Advents- und Weihnachtszeit schauen könnt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Dezember vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Sie reichen von Netflix’ Sci-Fi-Blockbuster des Jahres über Märchen und Mark Wahlberg-Action bis zu einem neuen Harry Potter-Film.