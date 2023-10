Jason Momoa soll im Johnny Depp-Kostüm am Aquaman 2-Set aufgetaucht sein und Amber Heard belästigt haben: Was ist an den Vorwürfen dran?

Hinter den Kulissen des Superhelden-Blockbusters Aquaman 2 sollen sich aufwühlende Szenen zugetragen haben. Aber woher stammen Amber Heards Berichte?

Im Superhelden-Film Aquaman: Lost Kingdom von DC spielen Amber Heard und Jason Momoa zum zweiten Mal das Leinwandpaar Mera (Heard) und Arthur Curry/Aquaman (Momoa). Im Dezember soll der Film in den Kinos anlaufen. Wenige Wochen vor dem Start veröffentlichte das Branchenblatt Variety einen Bericht, in dem teilweise schockierende Vorwürfe gegen Hauptdarsteller Momoa und die Film-Crew erhoben werden. Zitiert werden Aussagen von Amber Heard.

Die Aquaman 2-Dreharbeiten waren von Heards gerichtlicher Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp überschattet worden. Es habe auf dem Set unter anderem deshalb eine feindliche Stimmung gegen die Schauspielerin geherrscht.

Wir erklären:

Was auf dem Aquaman 2-Set passiert sein soll

Woher die Vorwürfe gegen Jason Momoa genau stammen

Was DC zu den Berichten sagt

Und was Elon Musk mit der Geschichte zu tun hat

Woher stammen die Aussagen von Amber Heard?

Variety entnahm Amber Heards Aussagen den Mitschriften ihrer Therapiesitzungen aus dem Jahr 2021. Die Dokumente und die darin niedergeschriebenen Notizen der Therapeutin Dr. Dawn Hughes wurden in der Gerichtsverhandlung im Jahr 2022 zwischen Head und Johnny Depp verwendet. Heard und ihre Anwält:innen wollten die Veröffentlichung der Dokumente verhindern. Es handelt sich bei den folgenden Zitaten also nicht um direkte Aussagen von Amber Heard. Die Schauspielerin hatte zudem wohl kein Interesse an der Veröffentlichung.

Was genau soll auf dem Aquaman 2-Set passiert sein?

Laut den Therapie-Notizen soll sich folgende Szene auf dem Aquaman 2-Set abgespielt haben; Heard habe gesagt: “Jason sagt, er will, dass ich gefeuert werde. [...] Jason betrunken, zu spät am Set. Angezogen wie Johnny [Depp]. Trägt auch alle Ringe." Der Notizen-Charakter spiegelt sich deutlich im bruchstückhaften Sprachstil wider.

Sind die Vorwürfe bestätigt? Das sagt DC

DC weist in einem Statement gegenüber Variety die Vorwürfe zurück und verteidigt Jason Momoa. "Jason Momoa hat sich am Set von Aquaman 2 zu jeder Zeit professionell verhalten", heißt es. Insider-Quellen, die auf dem Aquaman 2-Set anwesend waren, widersprechen den Aussagen ebenfalls. Momoa habe zwar hin und wieder ein Bier getrunken, sei aber nie betrunken zur Arbeit erschienen. Die Stimmung zwischen Heard und Momoa sei gut gewesen. "Und er kleidet sich nicht wie Johnny Depp. Er hat sich schon immer in diesem Bohemien-Stil angezogen."

Was sagt Jason Momoa zu den Vorwürfen? Jason Momoa beziehungsweise sein Management wollten sich zu den Berichten nicht äußern.

Angeblich feindliche Stimmung gegen Amber Heard am Aquaman 2-Set

Die Therapie-Notizen legen eine grundsätzlich feindlich gesinnte Stimmung gegenüber Amber Heard nahe. Die Schauspielerin wurde nach ihrem Prozess offenbar als notwendiges Übel betrachtet. So habe Regisseur James Wan Heard wie eine "Ausgestoßene" behandelt. ("Er erhob seine Stimme gegen mich".) Die Schauspielerin habe auf ihren Social-Media-Kanälen nicht über die Produktion sprechen oder posten dürfen und "niemand durfte Selfies mit mir machen".

Wie passt Elon Musk in die Geschichte?

Heard stand Variety zufolge kurz davor, von der Aquaman 2-Produktion gefeuert zu werden. Das Studio und James Wan hätten an der Chemie zwischen ihr und Jason Momoa gezweifelt. Diese Zweifel hatten angeblich schon vor Johnny Depps Klage gegen Amber Heard und vor dem viel beachteten Prozess bestanden. Verlässlichen Quellen von Variety zufolge hat es diese Chemieprobleme aber nie gegeben. Heard sei unter anderem wegen ihrer guten Chemie mit Momoa als Mera verpflichtet worden. Der Verdacht liegt also nahe, dass DC Amber Heard nach dem Johnny Depp-Prozess als Ballast betrachtete und loswerden wollte. Und hier kommt Elon Musk ins Spiel.

Der Investor und Milliardär war 2017 mit Heard liiert. Variety zufolge verhinderte Musk mit einem "Brandbrief" an Warner die Entlassung seiner Ex-Freundin. Er drohte "das Gebäude niederzubrennen", falls Heard nicht für die Fortsetzung zurückkommen dürfe. Angeblich lenkte Warner daraufhin ein und behielt Amber Heard.

Wann kommt Aquaman 2 in die Kinos?

Aquaman 2: Lost Kingdom startet am 21. Dezember 2023 in den deutschen Kinos. Es ist der letzte Film aus der alten DC-Ära.

Der Artikel wird weiter aktualisiert. Es folgen weitere Informationen.