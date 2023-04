Free Guy 2: Die Fortsetzung mit Ryan Reynolds wackelt, weil der Star plötzlich keine Lust mehr hat

Kommt Free Guy 2 noch? Es existieren offiziell Sequel-Pläne für den Ryan Reynolds-Blockbuster. Zuletzt klang der Deadpool-Star aber wenig begeistert von der Idee.

Blockbuster, die auf originären Ideen basieren, hatten es in der Vergangenheit schwer an den Kinokassen. Free Guy war eine Ausnahme. Die Sci-Fi-Komödie mit Ryan Reynolds schaffte während der Pandemie einen Überraschungserfolg. Die Fortsetzung Free Guy 2 war schnell im Gespräch. Was ist der aktuelle Stand bei dem Sequel?

Free Guy 2 soll kommen: Die Fortsetzung ist fest geplant (und noch mehr)

Der Hollywood Reporter berichtete vor einem Jahr, dass Free Guy 2 nichts mehr im Weg stehe. 20th Century Studios-Präsident Steve Asbell sagte dem Branchenblatt, dass der Blockbuster definitiv kommt. "Wir warten aktuell auf das Drehbuch, das jeden Tag eintreffen wird." Er versprach eine "fantastische Story". Im weiteren Verlauf des Gesprächs war sogar die Rede von mehreren Filmen, die in Planung seien. Ein Free Guy-Universum schien möglich. So richtig in Fahrt kamen die Pläne aber bis heute nicht. Ist ausgerechnet Ryan Reynolds schuld daran?

Die neuesten Kommentare von Ryan Reynolds machen Sorgen

Im März sprach Reynolds bei einem Festival über die Fortsetzung und klang nicht sehr begeistert. Er würde den Film zwar gerne drehen, sagte er, schob aber direkt hinterher: "Muss alles ein Sequel sein?" Seine Haltung zum Sequel schien insgesamt eher abwehrend zu sein. Man spreche aber weiterhin über die Pläne.

Womöglich hat Reynolds derzeit andere Dinge im Kopf. Deadpool 3 befindet sich in Arbeit und damit die Weiterführung der wichtigsten Reynolds-Marke. Die Erwartungen an den Marvel-Film sind gewaltig: Er bringt Hugh Jackman zurück und wird das alte X-Men-Universum an das erfolgreiche Marvel Cinematic Universe anschließen. Deadpool 3 startet am 6. November 2024 in den Kinos.

Danach könnte Reynolds wieder Lust auf Free Guy bekommen. Free Guy 2 hat allerdings noch keinen Starttermin. Rechnet nicht vor Sommer 2025 mit dem Film.

