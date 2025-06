Fritz Meinecke stellt 7 vs. Wild-Gerücht zu Ausstieg klar: In Staffel 5 wird alles anders

7 vs. Wild geht noch in diesem Jahr mit einer fünften Staffel an den Start. Doch es gibt eine große Veränderung, auf die sich Fans gefasst machen müssen.

7 vs. Wild ist eine deutsche Survival-Show, die von YouTuber Fritz Meinecke ins Leben gerufen wurde. Sieben Teilnehmer treten entweder einzeln oder in Teams für sieben Tage in der Wildnis gegeneinander an. Ausgestattet sind sie dabei nur mit ihrer Kleidung und einer bestimmten Anzahl an selbstgewählten Ausrüstungsgegenständen. Ziel ist es, in völliger Isolation zu überleben.

Die Serie wurde 2021 erstmals auf YouTube veröffentlicht. Aufgrund von großer Beliebtheit wurden Staffel 3 und 4 danach auf Freevee und Amazon Prime ausgestrahlt. Staffel 5 steht für dieses Jahr bereits in den Startlöchern, doch Fans müssen sich auf eine Änderung gefasst machen, die alles verändern könnte.

Staffel 5 von 7 vs. Wild: Fritz Meinecke ist kein Teil der Produktion

Fritz Meinecke gehört zu 7 vs. Wild wie Tom Cruise zu Mission: Impossible. Der YouTuber ist nicht nur Gründer der Sendung, die ersten drei Staffeln war er selbst aktiv als Teilnehmer dabei. In den letzten Folgen stellte er sich zwar nicht mehr selbst den Survival-Herausforderungen, war aber Teil der Produktion.

Auch interessant: Stefan Raab über seine Zukunft bei RTL

Auf Fans wird jetzt eine große Veränderung zukommen, die sich auf die Show auswirken könnte. Schon nach Bekanntgabe der fünften Staffel kamen Gerüchte auf, dass Meinecke bei 7 vs. Wild nicht mehr dabei sein wird. Diese Gerüchte bestätigte er nun selbst: Fritz Meinecke wird keinen Einfluss mehr auf 7 vs. Wild haben. Auf seinem Instagram-Account teilte er ein Statement:

Die Spekulationen stimmen. Ich bin raus bei 7 vs. Wild. Max und Johannes ebenso. Wir haben mit der 5ten Staffel also nichts mehr zu tun. Aber es gibt eine ordentliche Vereinbarung darüber. Niemand wurde abgezogen und es gibt auch keinen Ärger im Hintergrund.

Somit nimmt er weiteren Spekulationen den Wind aus den Segeln. Weitere Details zu seinem Ausstieg gibt er nicht ab, will seinen Fans aber in naher Zukunft in einem Video mehr darüber erzählen. Ob Amazon Prime Video ohne Fritz Meinecke an den Erfolg von 7 vs. Wild anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Das erwartet Fans in Staffel 5 von 7 vs. Wild

Ab 7. Oktober wird Staffel 5 von 7 vs. Wild bei Prime Video ausgestrahlt, ab 20. Oktober werden die neuen Folgen wie gewohnt kostenlos auf YouTube verfügbar sein. Nach dem spektakulären Flugzeugabsturz in Neuseeland wird diesmal noch eine Schippe draufgelegt: Für die Teilnehmenden geht es in den Regenwald im Amazonas. Wer sich den extremen und unberechenbaren Herausforderungen stellt, ist noch nicht bekannt.