"Frustriert und hoffnungslos": Scarlett Johansson verrät Weltraum-Meisterwerk, das sie in tiefe Krise stürzte

Scarlett Johansson musste für ein Weltraum-Meisterwerk auf bizarre Art vorsprechen. Die Absage ließ sie ihren Lebensweg hinterfragen.

Scarlett Johansson ist einer der größten Hollywood-Stars unserer Zeit. Aber es gab Zeiten, in denen sie von großen Selbstzweifeln geplagt war. So schildert sie zumindest die Situation als sie nach einem bizarren Vorsprechen für das Weltraum-Drama Gravity

abgelehnt wurde und in eine Existenzkrise schlitterte.

Scarlett Johansson saß im Astronautenanzug auf einem Stuhl und sollte schweben

Gravity erzählt von zwei Astronauten (Sandra Bullock und George Clooney), die nach der Zerstörung ihres Shuttles in der Umlaufbahn der Erde nach Hause zurückkehren wollen. Wie Johansson Entertainment Tonight erzählt, trug sie für das Vorsprechen bereits ein Astronauten-Outfit und musste so tun, als schwebe sie im Weltraum. Am Ende entschied sich Regisseur Alfonso Cuarón (Children of Men) gegen sie.

Die Absage verursachte laut Johansson (via Variety ) einen "Krisen-Modus" bei ihr.

Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich fühlte mich extrem frustriert und hoffnungslos. Meine [sonstigen] Angebote waren enttäuschend. Man bot mir alle Marilyn Monroe-Drehbücher an, die es gab. Ich dachte: "Ist das schon mein kreatives Ende?"

Am Ende löste sich die Absage in Wohlgefallen auf. Bullock bekam die Rolle und lieferte die für viele beste Leistung ihrer Karriere ab. Johansson konzentrierte sich auf ihre MCU-Karriere und wurde spätestens mit Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame zu einem der größten Marvel-Stars überhaupt.

