FSK-18-Thriller, in dem eine Frau gegen einen Psycho-Scharfschützen kämpfen muss: Sichert euch jetzt schon das limitierte Mediabook

Der ab 18 Jahren freigegebene Thriller Night of the Hunted aus Frankreich spielt brutal mit seiner hilflosen Protagonistin in einer scheinbar ausweglosen Situation und erscheint bald als Limited Collector's Edition im Mediabook.

Für Night of the Hunted haben sich Regisseur Franck Khalfoun und Produzent Alexandre Aja (The Hills Have Eyes) nach ihrem Maniac-Remake erneut zusammengetan und hatten auch zuvor bereits am verstörenden Horror-Klassiker High Tension gemeinsam gewirkt. Herausgekommen ist dabei im vergangenen Jahr abermals ein spannungsgeladener Schocker, der mit hinterlistiger Gewalt gegen hilflose Opfer auf Trab hält.



Den hierzulande im März direkt fürs Heimkino erscheinenden Psycho-Thriller könnt ihr euch jetzt bei Amazon als Limited Collector's Edition im Mediabook in 4K Ultra-HD mit zusätzlicher Blu-ray sichern *. Neben dem Film mit 95 Minuten Laufzeit gibt es als Bonusmaterial unter anderem auch ein 24-seitiges Booklet.



Darum geht es in Night of the Hunted

Alice (Camille Rowe) arbeitet als Social-Media-Beauftragte eines Pharmaunternehmens und ist mit ihrem Kollegen John (Jeremy Scippio) im Auto unterwegs, als sie an einer Tankstelle halten. Beim Bezahlen an der Kasse findet Alice dort allerdings nur ein blutverschmiertes Regal mit einer augenscheinlichen Botschaft vor. Als sie beunruhigt versucht, den Laden zu verlassen, wird plötzlich aus unbekannter Richtung auf sie geschossen.

Mit einer Wunde im Arm schafft es Alice gerade noch Schutz in dem Geschäft zu suchen, doch bei jedem Verlassen ihrer Deckung fallen sofort weitere Schüsse. Über ein in der Nähe liegendes Walkie-Talkie nimmt der unbekannte Schütze Kontakt zu ihr auf und die verstörte Alice versucht herauszufinden, warum er sie töten will und wie sie aus dieser Situation entkommen kann …

Der Film ist ein Remake des ebenfalls eher unbekannten La noche del ratón (via IMDb, The Night of the Rat) aus Spanien und hat wie das 2015 erschienene Original von David R. Losada eher durchwachsene Kritiken von Fachpresse und Zuschauer:innen bekommen (via Rotten Tomatoes ).

In der Moviepilot-Community werden dabei im Schnitt 5,9 von 10 Punkten für The Night of the Hunted vergeben. Genre-Fans dürften aber dennoch auf ihre Kosten kommen und Zeugen eines blutigen und nervenzerreißenden Überlebenskampfes werden, dessen limitierte Sammleredition sich gut im heimischen Regal macht.



