Für den größten Logikfehler in Stranger Things Staffel 4 gibt es eine richtig gute Erklärung

Viele Fans sehen in Stranger Things Staffel 4 einen gewaltigen Logikfehler: In den Rückblenden kann Elfie viel zu gut sprechen. Die offizielle Erklärung dafür leuchtet aber ein.

Die 4. Staffel Stranger Things ist jetzt seit einem Monat bei Netflix abrufbar und der Release des zweiten Teils von Staffel 4 rückt immer näher. Viele Fragen sind nach dem Finale noch offen. Eine können wir jetzt schon beantworten. Denn seit die Folgen bei Netflix abrufbar sind, kursiert im Internet ein vermeintliches Elfie-Logikloch.

Das ist der vermeintliche Elfie-Fehler in Stranger Things Staffel 4

Im Groben geht es darum: Wie ihr euch sicher erinnert, ist Elfie (Millie Bobby Brown) in Staffel 1 so gut wie stumm, was allerdings psychische Ursachen hat. Sie entkommt ihrer erdrückenden Gefangenschaft im Hawkins Lab von Dr. Brenner (Matthew Modine) und wirkt anschließend extrem verängstigt. Sie verständigt sich gegenüber Hopper (David Harbour) lediglich durch Körpersprache.

Erst Mike (Finn Wolfhard) bringt dem traumatisierten Mädchen rudimentäres Sprachvermögen bei, das sich in den kommenden Staffeln immer weiter ausbildet.

So geht es in Staffel 4, Teil 2 bei Stranger Things weiter

In Staffel 4 kehrt Eleven an den Ort des Schreckens, das Hawkins Lab, zurück und wir reisen mit ihr in die Vergangenheit, wo wir eine jüngere Elfie sehen, zusammen mit anderen "Schüler:innen" von Brenner. Elfie ist auch hier schüchtern, kann aber relativ komplexe Sätze bilden. Das scheint auf den ersten Blick nicht mit dem Bild aus Staffel 1 zusammenzupassen. Haben die Autor:innen etwa vergessen, dass sie der jüngeren Elfie das Sprachvermögen geraubt haben? (Mehr: Neue Stranger Things-Bilder verraten eine der brennendsten Fragen nach dem Finale)

Der "Logikloch" ist häufiger Gast in Fehlerlisten und viele Artikel versuchten, ihn zu erklären. Auch bei Twitter wunderten sich Fans über diese Elfie-Entscheidung. Dabei ist der Fehler gar kein Fehler. Es gibt eine sehr gute Erklärung für Elfies scheinbar magische Sprachentwicklung.

Stranger Things Staffel 4: Die offizielle Erklärung für Elfies Sprech-Entwicklung

Sie stammt von den Duffer-Brüdern, den Showrunnern und Masterminds der Serie, die den angeblichen Elfie-Fehler so nicht stehen lassen wollten. Schon Anfang Juni sprachen sie mit TVLine über Eflie. Was haben sie zu sagen?

Tatsächlich hatte das Autor:innen-Team in Betracht gezogen, Elfie genauso sprechen zu lassen, wie wir das aus Staffel 1 kannten. Ross Duffer:

[...] als wir die Flashbacks geschrieben haben, war es das Ziel, ihre Sprache nachzustellen mit ihren Brüchen, dem limitieren Vokabular ...

Aber sie nahmen die Irritation des Publikums in Kauf, um eine komplexere Geschichte von Elfies Trauma-Entwicklung zu zeichnen. Denn "das Trauma [des Massakers, das wir in Folge 1 und 7 sehen] hat sie definitiv beeinflusst".

Aber sie ist im Labor von anderen Kindern umgeben ist. Sie ist in eine Gesellschaft eingebunden. Dann fällt sie ins Koma für eine gewisse Zeit, wacht wieder auf und wurde vollständig von Dr. Brenner isoliert. Das ist die Geschichte von Elfie.

Laut dieser Erklärung wirkt das Trauma wie eine Zäsur, die Elfie von ihrem alten Ich trennt. Sie hat keine Erinnerungen an die brutalen Vorfälle und ist danach wieder ganz alleine, hat also keine Möglichkeit, ihre Sprache wieder aufzubauen. Das unterstützt auch der andere Duffer-Bruder, Matt, mit weiteren einleuchtenden Beispielen.

Zu Elfies Trauma:

Wenn wir sie treffen, ist sie 9. Dann hat sie einen Blackout. Sie hat keine Erinnerungen an all das, weshalb sie es nochmal durchleben muss.

Und zu Elfies Isolation:

Die Flashbacks in Staffel 1[ins Labor] finden nach dem Massaker statt, dort ist sie ganz allein in eine Zelle gesperrt, ohne andere Kinder. [...] Keine Interaktion, abgesehen von ihren Dialogen mit Papa. Das war der Gedanke dahinter.

Zusammenfassung: Ihr müsst Elfie ganz einfach trennen in "Vor dem Massaker" und "Nach dem Massaker". Dann ergeben die Unterschiede ihres Sprachvermögens absolut Sinn. Tatsächlich wäre es irritierender gewesen, wenn Elfie zwischen all den anderen Kindern kein Sprachvermögen ausgebildet hätte.

Wann kommen Stranger Things Staffel 4 Teil 2 und Staffel 5 zu Netflix?

Teil 2 der 4. Staffel Stranger Things soll am 1. Juli 2022 erscheinen. Einen Termin für Staffel 5 gibt es noch nicht. Mit etwas Glück wird sie schon im Sommer 2023 veröffentlicht.

