Für die grausamste Star Wars-Szene hat Hayden Christensen ein kleines Kind angeschrien und sich erst Jahre später entschuldigt

Hayden Christensen blickt in einem neuen Interview zurück auf die Dreharbeiten von Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith. Besonders eine Szene ist ihm in Erinnerung geblieben.

Das Finale der Prequel-Trilogie wartet mit einigen der besten Szenen der gesamten Star Wars-Saga auf. Angefangen bei der Raumschlacht über Coruscant bis hin zum Duell in den Flammen von Mustafar: George Lucas hat bei Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith alle Register seines Könnens als Filmemacher gezogen.

Eine Szene entpuppte sich jedoch als besondere Herausforderung: die Order 66. In der düstersten Star Wars-Stunde gibt der Imperator den Befehl, alle Jedi auszulöschen, auch die Jünglinge im Jedi-Tempel. Für diese Aufgabe stellt er seinen neuen Schüler ab, Anakin Skywalker aka Darth Vader. Was folgt, ist ein Massaker.

Verstörender Star Wars-Moment: Hayden Christensen über den Dreh der Order 66-Szene in Die Rache der Sith

Anakin tötet die Jünglinge, die glauben, in ihm ihren Retter gefunden zu haben. Keine andere Szene in der Star Wars-Geschichte besitzt mehr Grausamkeit. Nun wurde Anakin-Darsteller Hayden Christensen zu dem Moment befragt und wie er ihn in Erinnerung hat. Gegenüber Empire packt er eine Anekdote von den Dreharbeiten aus:

Es wurde viel darüber geredet, dass wir diese Szene machen, und ich finde es toll, dass George das gemacht hat. Es war ein mutiger Schritt. Und schockierend. Als wir die Szene drehten, hatten wir Schwierigkeiten, die passende Reaktion von dem Jungen zu bekommen.

20th Century Studios/Disney Anakin tritt den Jünglingen im Jedi-Tempel gegenüber

Daraufhin hat er einen Weg gesucht, um die Sache bedrohlicher zu gestalten.

Also habe ich ihn angeschrien oder angeknurrt, weil wir einen echten Moment brauchten, in dem er erschrocken ist. So bekamen wir die Reaktion, die wir brauchten, und die Szene funktioniert dadurch wirklich gut.

Erst später wurde ihm klar, dass das nicht der beste Weg war.

Ich habe ihn Jahre später wieder getroffen. Ich sagte: 'Tut mir leid, wie das gelaufen ist.'

Hayden Christensens Mini-Comeback im Star Wars-Universum: Von Obi-Wan Kenobi zu Ahsoka bei Disney+

Wer Christensen schon mal reden gehört hat, weiß, dass in ihm keiner dieser cholerischen Hollywood-Egomanen schlummert. Bei öffentlichen Auftritten zeigt sich der Schauspieler respektvoll im Umgang mit anderen Menschen und bescheiden, was sein Star-Image angeht. Teilweise ist er sogar komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Erst im Zuge der Obi-Wan Kenobi-Serie feierte Christensen eine Art Comeback. Große Blockbuster-Castings sind danach zwar ausgeblieben. Doch zumindest im Star Wars-Rahmen scheint er sich aktuell vor der Kamera ganz wohl zu fühlen. Zuletzt übernahm er auch in Ahsoka die Rolle des gefallenen Jedi, der zum Sith-Lord wurde.

