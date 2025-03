Für diesen Film schenkte Bill Murray seinem Regisseur 25.000 Dollar, damit er eine Szene drehen kann, die dem Studio zu teuer war

Bill Murray hat mehr Geld bei einem Film ausgegeben als er verdient hat. Das tat er, um seinem Freund einen Gefallen zu tun, doch das Geld wurde nie benutzt.

Manchmal arbeiten Künstler:innen an einer Sache, die sie für so wichtig halten, dass es nicht mehr ums Geld geht. So haben bereits viele Schauspieler:innen für wenig bis keine Gage Filme gedreht. Das kann verschiedene Gründe haben, manchmal ist es ein Herzensprojekt, manchmal ein freundschaftlicher Gefallen. Im Fall von Bill Murray (Und täglich grüßt das Murmeltier) war es eine Rolle und ein Regisseur, von denen er absolut überzeugt war.

Wes Anderson nahm Bill Murrays Scheck für Rushmore an, löste ihn aber nicht ein

Rushmore war die erste Zusammenarbeit zwischen Wes Anderson (Grand Budapest Hotel) und Bill Murray. Anderson castete den Schauspieler danach für jeden seiner Filme bis 2021. Wie Autor Matt Seitz für Vulture 2013 schrieb, hat Murray für seine Rolle lediglich 9.000 Dollar erhalten. Dafür hat der Schauspieler aber 25.000 Dollar ausgegeben, um dem Regisseur auszuhelfen.

Anderson hatte nämlich eine Helikopteraufnahme für den Film geplant, den Disney nicht finanzieren wollte. Daraufhin hat Bill Murray einen Scheck ausgestellt, um die Aufnahme zu finanzieren. Wie Seitz berichtete, hat Anderson den Scheck nicht einmal eingelöst und die Aufnahme, die dennoch zustande kam, ist auch nicht im Film gelandet.

Darum hat Bill Murray Wes Anderson unter die Arme gegriffen

Zwischen den beiden Männern schien die Chemie von Anfang an zu stimmen. Auch Jahre später sprachen beide noch über ihre Erfahrungen am Set von Rushmore und hatten großen Respekt voreinander. Wes Anderson gab der Huffpost 2013 ein Interview, in dem er auch über Bill Murray sprach.

Sobald wir mit der Zusammenarbeit begannen, sagte ich etwas zu ihm und er antwortete mit etwas, das mich denken ließ: ‘Er versteht nicht nur, was ich sage, es scheint ihm auch zu gefallen und er hat es erweitert.’

Auch Bill Murray, dem der Film mehr kostete, als er einbrachte, hatte seine Gründe, weshalb er den damaligen Newcomer unterstützte. 1999 gab er ein Interview im Interview Magazine :

Die meisten Charaktere, die ich gespielt habe, haben mir gefallen, aber was das Drehbuch angeht, waren sie noch nicht alle fertig. Ich glaube, Rushmore ist der erste Film seit langem, der komplett ausgereift ist.

Die zahlreichen gemeinsamen Projekte, die nach diesem Film folgten, zeugen von dem Respekt und der Zuneigung zwischen Anderson und Murray.

Bill Murray, der zum Zeitpunkt von Rushmore bereits ein etablierter Star war, schien von Anfang an etwas in Anderson zu erkennen, das er unterstützen wollte. Und bei all den grandiosen Filmen, die wir Wes Anderson zu verdanken haben, tat er das zurecht.