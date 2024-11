Für Fans von The Day of the Jackal: Die nächste Agenten-Thriller-Serie mit Starbesetzung startet heute im Streaming-Abo

Fans von Agenten-Action wie The Day of the Jackal dürfen sich über eine neue Serie im Stream freuen. In The Agency wird Michael Fassbender zum Spion.

Zwischen dem kürzlichen WOW-Start von The Day of the Jackal mit Eddie Redmayne und dem kommenden Netflix-Format Black Doves mit Keira Knightley erwartet euch ab sofort eine weitere Agenten-Thriller-Serie im Stream. Und die wartet nicht weniger starbesetzt auf: Neben Marvel-Alumni Michael Fassbender tummeln sich in The Agency Schauspielgrößen wie Richard Gere (Pretty Woman) und Jeffrey Wright (Westworld). The Agency neu im Stream: Michael Fassbender wird zum Geheimagenten Michael Fassbender schlüpft in der Thriller-Serie in die Rolle des Geheimagenten Martian, der sich voll und ganz seiner Arbeit bei der CIA verschrieben hat und dafür schon viele Opfer bringen musste: Nicht nur stellt er sein Privatleben regelmäßig hinten an, auch musste er seiner großen Liebe (Jodie Turner-Smith) einst den Rücken kehren. Ein neuer Fall holt ihn aus den USA zurück in seine Heimatstadt London, wo er zum nationalen Team um Bosko (Richard Gere) stoßen soll. Ein Agent ist verschwunden und Martian wird beauftragt, ihn zu finden. Die Rückkehr nach London reißt jedoch viele alte Wunden für den Geheimagenten auf, die sein Leben Stück für Stück mehr auf den Kopf stellen. Schaut hier den Trailer zu The Agency: The Agency - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD Wo könnt ihr The Agency schauen? Die ersten beiden Folgen von The Agency sind ab sofort bei Paramount+* zu sehen. Die weiteren acht Episoden der ersten Staffel erscheinen danach immer im Wochentakt auf dem Streamer.

Die Serie basiert auf dem französischen Format Büro der Legenden, dessen Handlung The Agency von Paris nach London verschiebt. George Clooney fungiert bei der Thriller-Serie unter anderem als Produzent, während der britische Regisseur Joe Wright (Die dunkelste Stunde) bei den ersten beiden Episoden für die Regie verantwortlich zeichnet.