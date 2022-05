Für The Blacklist-Fans startet heute der perfekte Ersatz - aber es gibt eine schlechte Nachricht

Eine neue Serie wird allen The Blacklist-Fans das Warten auf Staffel 9 versüßen. An der ganzen Sache gibt es nur ein großes Problem.

Während The Blacklist-Fans noch bangend auf Staffel 9 warten, bietet sich ihnen ab heute der ideale Ersatz. The Endgame hat nämlich eine ganz ähnliche, spannende Prämisse. Wer sich davon mitreißen lassen will, muss allerdings jetzt schon einen Wermutstropfen schlucken.

The Blacklist-Ersatz The Endgame: Eine Sache wird neugierige Fans nerven

The Endgame eignet sich perfekt als Überbrückung, weil die Serie ihren berühmten Vetter so stark ähnelt. Auch hier stellt sich eine Meisterverbrecherin (Morena Baccarin) dem Gesetz, will aber nur mit einer bestimmten Polizistin (Ryan Michelle Bathe) kooperieren. In ihren Gesprächen entspannt sich nach und nach ein komplexes und überraschendes Ränkespiel.

Schaut euch den englischen Teaser zu The Endgame an:

The Endgame - S01 Teaser Trailer (English) HD

Wer nun mit dem The Blacklist-Klon liebäugelt, sei aber vorgewarnt. The Endgame wurde nämlich bereits wieder abgesetzt. US-Sender NBC nahm die Serie aufgrund schlechter Quoten aus dem Programm. Wer sich also nun in die Held*innen der Serie verguckt, muss mit dem abrupten Ende der Story leben können.



Wo läuft der The Blacklist-Klon The Endgame?

Sky wird die erste (und einzige) Staffel von The Endgame ab dem 29. Mai 2022 immer sonntags um 20.15 Uhr ausstrahlen. Dafür stehen sowohl die Originalfassung wie die deutsche Synchronisation bereit. Die Folgen werden auch auf Sky Go und Sky Q verfügbar gemacht.

Die 20 besten Serienstarts im Mai: Von Obi-Wan Kenobi bis Stranger Things

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things warten weitere versteckte Highlights auf euch. Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

Was haltet ihr von The Endgame?