The Blacklist-Fans entgeht perfekter Ersatz: Serien-Klon noch vor Deutschland-Start abgesetzt

The Blacklist-Fans hätten allein aufgrund der Ähnlichkeit an The Endgame Gefallen finden können. Die Serie wurde nun aber noch vor dem Start bei uns gnadenlos beendet.

The Blacklist hat eine Menge Fans und diverse Nachahmer. Serien-Klone können sehr unterhaltsam sein, wenn dem kopierten Konzept frische Ideen beimengen. Das offensichtlichste Beispiel geht Fans des Originals jetzt durch die Lappen. Die US-Serie The Endgame wurde nämlich beendet, bevor sie hierzulande starten konnte. The Blacklist-Klon schaffte es nicht bis nach Deutschland Das Konzept klingt vielversprechend, aber sehr vertraut. Dort stellt sich eine Verbrecherkönigin (Morena Baccarin) der Polizei, will aber nur mit einer Beamtin (Ryan Michelle Bathe) kooperieren. Folge für Folge entwirrt sich ein kompliziertes Geflecht aus Verschwörungen und Intrigen. Schaut euch den englischen Teaser zu The Endgame an: The Endgame - S01 Teaser Trailer (English) HD Die große Ähnlichkeit war für The Endgame auch einer der Kritikpunkte (via TV Guide ). Nichtsdestotrotz attestierte die Fernsehseite dem Format "das Potenzial zu einer spaßigen Serie". Doch da war Sender NBC schon schneller. The Blacklist Staffelpass für Staffel 9 bei Amazon kaufen * Der setzte den Blacklist-Klon wegen schlechten Quoten ab. Eigentlich ist es unvorsichtig. Immerhin strebt die Original-Serie einem äußerst fulminanten Finale zu, nach dem Fans dringend neue Nahrung benötigen werden. Dieser Zustand hält sich gefühlt aber auch schon seit einigen Staffeln. Alle Infos zum Staffelpass für The Blacklist Staffel 9 auf Amazon Prime Die 20 besten Serienstarts im Mai: Von Obi-Wan Kenobi bis Stranger Things Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau: <script class="podigee-podcast-player" src="https://player.podigee-cdn.net/podcast-player/javascripts/podigee-podcast-player.js" data-configuration="https://streamgestoeber.podigee.io/210-die-besten-serienstarts-im-mai/embed?context=external"></script> Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things warten weitere versteckte Highlights auf euch. Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.