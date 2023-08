Fürs Heimkino sichern: Action-Spektakel mit Jason Momoa, das den größten Streit in Hollywood beigelegt hat

Ende gut, alles gut? Mit Fast & Furious 10 kommt die wohl größte Versöhnung Hollywoods ins Heimkino. Wir verraten, was die limitierte Steelbook-Edition zu bieten hat.

Sieben Jahre hat es gedauert, bis das möglich wurde, woran kaum noch jemand geglaubt hatte: die Versöhnung von Vin Diesel und Dwayne Johnson. Möglich macht das Fast & Furious 10, den ihr ab sofort als limitierte 4K-Blu-ray im Steelbook vorbestellen könnt.



Dabei müsst ihr euch nicht einmal mehr besonders lange bis zum Release gedulden: Denn die limtierte Sonderedition erscheint bereits am 24. August 2023. Wir fassen für euch zusammen, was die Sammlerbox zu bieten hat.



Fast & Furious 10: Das bietet das limitierte 4K-Steelbook

Amazon bietet Fast & Furious 10 als 4K-Steelbook * in der limitierten Collector's Edition zum Preis von 29,99 Euro an. Die Auslieferung erfolgt für Prime-Kund:innen kostenlos direkt am Erscheinungstag, dem 24.08.2023.

Der Film liegt als 4K- und Full-HD-Fassung in der ungeschnittenen Kinofassung vor. Außerdem sind neben dem Steelbook folgende Extras enthalten:

Filmkommentar von Regisseur Louis Leterrier

Gag Reel

mehrere Making-Ofs

Musikvideos zu "Toretto" und "Angel, Pt.1"

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, Fast & Furious 10 auch als normale Blu-ray oder als DVD vorzubestellen:

Heiße Auto-Action mit Vin Diesel und einem überraschenden Comeback

Was wie ein harmloser Auftrag der Agency klingt, entpuppt sich als Falle für die Crew von Dominic Toretto (Vin Diesel) und dessen Frau Letty Ortiz (Michelle Rodriguez). Denn Dante Reyes (Jason Momoa), Sohn des Drogenbarons Hernan Reyes, will Rache an Dom für den Tod seines Vaters zehn Jahre zuvor nehmen.



Als Dom und Letty nach Rom reisen, um ihr Team aus den Fängen von Dante zu retten, kommt es zu einer verheerenden Explosion. Jetzt hat die Auto-Crew nicht nur den Sohn des Drogenbarons gegen sich, sondern auch die CIA, die sie für die Explosion verantwortlich macht. Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt...

Fast & Furious 10 * ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Action-Film. Denn er markiert nicht nur den mittlerweile 11. Teil der B-Movie-Reihe mit Star-Besetzung, sondern auch einen Neuanfang für die Beziehung zwischen Vin Diesel und Dwayne "The Rock" Johnson.



Die beiden letztgenannten hatten sich nämlich vor sieben Jahren so heftig zerstritten, dass eine Rückkehr von The Rock zur Fast & Furious-Reihe ausgeschlossen schien. Doch jetzt haben die beiden sich offenbar versöhnt und The Rock kehrt im Abspann von Teil 10 zurück – in dem fulminanten Serienfinale von Fast & Furious 11 stehen Hobbs und Dom also wieder Seite an Seite.



Fast & Furious 10 bereitet dieses Finale seinerseits jedenfalls gebührend vor: Denn während die Presse sich in den bei Rotten Tomatoes gesammelten Kritiken weitgehend einig ist, dass uns hier eine ziemlich übertriebene, absurde B-Movie-Action ohne Tiefgang ins Haus steht, feiern die Fans den Film ab.

Insbesondere Jason Momoa sorgt für Begeisterung und hat wohl einen wesentlichen Anteil an der durchschnittlichen Zuschauer-Wertung von 84 Prozent. Fans knalliger Popcorn-Action sollten sich Fast & Furious 10 also nicht entgehen lassen.



