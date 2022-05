Furchterregender Thor 4-Bösewicht: Christian Bales Götterschlächter soll "direkt aus Albträumen" stammen

Bisher haben wir noch kein richtiges Bild von Christian Bales Thor 4-Bösewicht bekommen. Neue Beschreibungen zu seinem Charakter versprechen einen furchterregenden Gegenspieler.

Viel zu lange mussten wir auf den ersten Trailer zu Thor 4 warten und dann haben wir nicht mal den Bösewicht zu sehen bekommen. Im kommenden Marvel-Blockbuster spielt Batman-Star Christian Bale den Antagonisten mit dem eindrucksvollen Namen Gorr, der Götterschlächter.

Zuletzt gab es von ihm nur Set-Fotos ohne CGI-Nachbearbeitung zu sehen, über die sich MCU-Fans direkt lustig gemacht haben. Die finale Version des Schurken soll jedoch ganz andere Reaktionen hervorrufen. Erste Beschreibungen des Thor 4-Bösewichts sind aufgetaucht und versprechen eine furchterregende Erscheinung.

Christian Bales Thor 4-Bösewicht soll direkt aus Albträumen stammen

Laut Comic Book haben die Industrie-Insider John Campea, Roger Meyer Burnett und Erin Cummings in einer neuen Folge von The John Campea Show verraten, dass sie Bales Gorr schon in seiner finalen Version sehen durften. Campea beschreibt ihn dabei als ein "Ding direkt aus Albträumen". Cummings sagt, dass der MCU-Schurke "absolut furchterregend" sei.

Schaut hier noch den ersten Thor 4-Trailer (ohne Christian Bale):

Thor: Love and Thunder - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Auch Thor 4-Regisseur Taika Waititi sprach in höchsten Tönen von Gorr. Christian Bales Schurke soll der wahrscheinlich beste Marvel-Bösewicht aller Zeiten sein.

Spätestens ab dem 6. Juli können sich Marvel-Fans selbst von Bales aufregendem Bösewicht überzeugen. Dann startet Thor 4: Love and Thunder bei uns im Kino.

Glaubt ihr, dass Christian Bale den besten Marvel-Bösewicht aller Zeiten spielt?