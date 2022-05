Thor 4: Christian Bales "Götterschlächter" soll der beste Marvel-Bösewicht überhaupt sein

Viele Fans hoffen bei Thor 4 auf den verrücktesten Marvel-Film aller Zeiten. Den besten Bösewicht hat der Film dank Christian Bale schon, erklärte jetzt der Regisseur.

Thor 4: Love and Thunder wird ein wilder Ritt der Superlative, das bestätigte kürzlich der erste Teaser. Mit dem Odinssohn (Chris Hemsworth), Mighty Thor (Natalie Portman) und den Guardians of the Galaxy bietet das MCU-Spektakel grandiose Held:innen. Und mit Christian Bales Figur offenbar den besten Marvel-Bösewicht aller Zeiten.

Thor 4-Regisseur: Christian Bale lehrt selbst Marvel-Fieslinge wie Thanos das Fürchten

Das behauptet nun Regisseur Taika Waititi gegenüber Associate Press :

Es ist eine großartige, lustige, verrückte kleine Heldengruppe, ein neues Team für Thor mit Korg, Valkyrie und The Mighty Thor. Und meiner Meinung nach haben wir mit Christian Bale den wahrscheinlich besten Marvel-Bösewicht aller Zeiten.

Große Worte. Bales Fiesling ist tatsächlich einzigartig. Der "Götterschlächter" Gorr nimmt nach dem Tod seiner Familie grausame Rache an den Gottheiten des Marvel-Universums. In den Comics ist er ein bleiches Alien mit schwarzer Kutte und scharfem Schwert. Laut Thor 4-Leak sieht er auf der Leinwand dezent anders aus.

Wann kommt Christian Bale mit dem Marvel-Kracher Thor 4 ins Kino?

Ob das den Tatsachen entspricht, werden MCU-Fans am 6. Juli 2022 herausfinden. Dann kommt Thor 4 in die Kinos. Aufnahmen von Bales "Gottesschlächter" wurden noch nicht veröffentlicht. Im ersten Teaser fehlte er ganz.

