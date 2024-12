"Game of Thrones ist nicht länger das schlimmste Finale": Yellowstone-Ende spaltet die Fans in 2 unversöhnliche Lager

Yellowstone ist nach 5 Staffeln und 53 Folgen zu Ende gegangen. Das Finale löst bei den Fans Begeisterung, aber auch bittere Enttäuschung und Wut aus.

Was sie jahrelang an Liebe geerntet hat, bekommt manche Serie am Ende an Hass zurück. Game of Thrones ist ein berühmtes Beispiel. Aber auch die extrem beliebte Serie Yellowstone sorgt nicht nur für Zuneigung: Das große Finale ist jetzt gelaufen und spaltet die Fans.

Yellowstone hat "das perfekte Finale"

Die 53. Folge von Yellowstone wurde am 15. Dezember beim US-amerikanischen Paramount Network ausgestrahlt. Und nur wenig später hat sich X bereits mit wild streitenden Fans gefüllt, die zwei völlig unterschiedliche Meinungen vertreten.

Viele feiern das Finale geradezu stürmisch. "Das perfekte Finale", heißt es da etwa, "habe es geliebt", oder "fantastisch". Das Ende habe seine Serie und Figuren respektiert, so ein Fan. Ein anderer zeigt sich zwar emotional schwer getroffen, aber die vergossenen Tränen fielen offenbar nicht aufgrund mangelnder Qualität. "Das Finale bringt mich zum Heulen", so der Kommentar.

Yellowstone-Fans enttäuscht: Finale ist noch schlimmer als Game of Thrones-Ende

Die begeisterten Kommentare existieren allerdings nicht ohne eine entschiedene Gegenmeinung. "[Die Serie] ist so stark abgefallen, es ist der Wahnsinn", erklärt ein Fan etwa, ein anderer urteilt ganz direkt: "Game of Thrones hat nicht länger das schlimmste Finale. Yellowstone hat diesen Preis gewonnen. Was für eine Katastrophe."

"Schlimmstes Finale in der TV-Geschichte. Quentin Tarantino hatte Recht", schreibt ein dritter Gegner. Tarantino hatte kürzlich Serien wie Yellowstone mit Seifenopern verglichen, die nicht im Gedächtnis blieben, wie etwa Variety zitiert.

Aber warum genau sind viele Fans so enttäuscht? Die Gründe sind vor allem inhaltlicher Natur. Vorsicht, Spoiler!

"Das ist faule Arbeit. Jamie ist also der Sündenbock und alle anderen gehen straffrei aus?", erklärt ein Zuschauender die Entrüstung. Ein anderer kritisiert ebenfalls, dass Beth Dutton (Kelly Reilly) und ihr Mann Rip (Cole Hauser) einfach als "Mörder" unbehelligt weiterleben dürften. "Beth gewinnt alles, wie wir alle vorhergesehen haben", urteilt eine dritte Stimme und bezeichnet das Finale als "so enttäuschend".

Wie geht es nach dem Yellowstone-Finale weiter?

Welche der beiden Seiten Recht hat, muss jeder Fan für sich entscheiden. Der emotionale Einschlag des Finales mag für manche abgeschwächt werden, da zumindest zwei der wichtigsten Figuren in Zukunft in einem Spin-off wiederkehren.

