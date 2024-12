Yellowstone bekommt wohl doch keine 6. Staffel mehr – aber ein neues Spin-off spoilert jetzt schon das Serienfinale

Das Ende von Yellowstone steht fest. Außerdem verrät ein brandneues Spin-off jetzt schon das Schicksal von zwei Figuren, die bei den Fans hoch im Kurs stehen.

Seit Wochen fragen Fans von Yellowstone sich, ob die Hitserie wirklich nach Staffel 5 endet oder noch mit einer 6. Season fortgesetzt wird. Jetzt scheint es endlich Klarheit zu geben: Yellowstone endet in wenigen Tagen, aber für zwei Fanlieblinge gibt es trotzdem eine Fortsetzung – in Form eines neuen Spin-offs.

Achtung, es folgen Spoiler für das Yellowstone-Finale!

Yellowstone endet nach Staffel 5, bekommt dafür aber eine neue Zusatz-Serie

Wie Deadline soeben vermeldete, geht die Dutton-Geschichte auch nach dem Finale von Staffel 5 weiter. Die Stars hinter Beth Dutton und Rip Wheeler, Kelly Reilly und Cole Hauser, haben Verträge für ein Spin-off abgeschlossen, in dem wahrscheinlich weitere bekannte Gesichter zurückkehren werden. Nach den Prequel-Ablegern 1883 und 1923 soll die neue Serie die erste sein, die ebenfalls das Wort Yellowstone im Titel trägt. Über die genaue Handlung der neusten Taylor Sheridan-Schöpfung ist allerdings noch nichts bekannt, außer dass sie nach der Hauptserie in der Gegenwart spielen wird.

Zuletzt hatte es in Yellowstone-Kreisen viel Verwirrung um eine 6. Staffel gegeben, weil einige Stars für "weitere Kapitel" des Dutton-Epos erwogen worden waren. Mit dieser Nachricht dürfte nun klar sein, dass die Ursprungsserie Yellowstone wirklich nach Staffel 5 endet.

Damit bestätigt sich allerdings auch, was wir vor einem halben Jahr schon befürchteten: Die Bestellung einer neuen Yellowstone-Serie spoilert das Finale. Denn nach zahlreichen Todesfällen in den jüngsten Staffel 5-Folgen, war nicht sicher, wer das Serienende in Episode 14 überleben würde. Beth und Rip sind jetzt durch ihr Spin-off in Sicherheit. Heißt das umgekehrt also R.I.P. Jamie (Wes Bentley)? Der neuste Trailer legt das nahe.

Serienfinale statt Staffel 6: In wenigen Tagen endet Yellowstone

Wir haben also Gewissheit: Das Yellowstone-Serienfinale ist nur noch wenige Tage entfernt. In Deutschland wird es am Montag, dem 16. Dezember 2024 im Stream (um 12:30 Uhr) bei AXN Black gezeigt, was beispielsweise per Amazon Channel * aufrufbar ist.

Dann werden wir endgültig erfahren, wer lebt, wer stirbt und wer vielleicht neben Beth und Rip nach dem Finale noch in die neue Yellowstone-Serie überwechselt. Abschied nehmen heißt es aber von der Hauptserie.

