Game of Thrones-Star Maisie Williams hat gerade ihre wohl größte Rolle seit dem Ende der Fantasy gelandet

Als Arya Stark ist Maisie Williams in Game of Thrones berühmt geworden. Jetzt hat sich die britische Schauspielerin ihre wohl größte Rolle seit dem Ende der Fantasy-Serie geschnappt.

Was macht eigentlich Maisie Williams? Seit dem Ende von Game of Thrones ist es definitiv etwas ruhiger um die Arya Stark-Darstellerin geworden. Untätig war sie allerdings keineswegs. Im Gegenteil: Ein Blick in ihre Filmographie offenbart zahlreiche Projekte. Dazu gesellt sich nun auch die neue Serie The New Look.

Bei The New Look handelt es sich um das nächste große Prestigeprojekt aus dem Hause Apple TV+. Die Serie entführt in die Fashionwelt und spielt sich im Paris nach dem Zweiten Weltkrieg ab. Im Mittelpunkt der Geschichte befinden sich große Namen der Branche, angefangen bei Christian Dior bis hin zu Coco Chanel.

Game of Thrones-Star Maisie Williams spielt Catherine Dior

Während Ben Mendelsohn die Rolle von Dior übernimmt, wird Juliette Binoche als Chanel zu sehen sein. Williams wurde derweil für den Part von Diors jüngerer Schwester gecastet, Catherine Dior, wie der Hollywood Reporter berichtet. Hinter dem Projekt steht Todd A. Kessler (Damages, Bloodline) als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent.

Maisie Williams in der letzten Game of Thrones-Staffel:

The New Look wird als "epischer Thriller" umschrieben, der in Zukunft zur Anthologieserie ausgebaut werden könnte. Somit könnte jede neue Staffel eine andere Persönlichkeit ins Zentrum rücken. Neben den Diors und Chanel sollen in der ersten Runde auch vertraute Fashion-Gesichter wie Yves Saint Laurent und Pierre Cardin vertreten sein.

Wann The New Look auf Apple TV+ startet, ist noch nicht bekannt. Dafür startet bereits in wenigen Wochen die Sex Pistols-Serie Pistol, in der Williams ebenfalls zu sehen ist.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai 2022

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Mai 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things erwarten uns einige weitere Highlights im Mai. Wir haben die großen Streaming-Dienste abgeklappert und sprechen unsere Empfehlungen aus.

Seid ihr gespannt auf The New Look?