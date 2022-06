Game of Thrones-Star Maisie Williams verrät endlich, warum sie ihre Sex-Szene erst für einen Scherz hielt

Drei Jahre nach dem Ende von Game of Thrones blickt Arya Stark-Darstellerin Maisie Williams auf den Fantasy-Meilenstein zurück und verrät, was sie am meisten bei ihrer Figur überrascht hat.

Während sich mit House of the Dragon der Start des ersten großen Game of Thrones-Ablegers ankündigt, blicken die Stars der Originalserie zurück und lassen das Vermächtnis des HBO-Überfliegers Revue passieren. So hat es nun auch Arya Stark-Darstellerin Maisie Williams in einem Interview mit Teen Vogue getan.

Game of Thrones: Maisie Williams blickt auf die Arya Starks Sex-Szene zurück

In allen acht Staffeln von Game of Thrones hat sie Ayra zum Leben erweckt. Williams kann damit reichlich Westeros-Erfahrung vorweisen. Als sie gefragt wurde, welche Sache sie an ihrer Figur am meisten überrascht hat, kam sie auf die Sex-Szene mit Genry Baratheon zu sprechen, die sich im Zuge der letzten Runde ereignete.

Das erste Mal, dass ich von Arya überrascht wurde, war vermutlich in der finalen Staffel, in der sie sich auszieht und mit Genry schläft. Ich dachte ursprünglich, dass Arya queer ist. Das war also eine Überraschung für mich.

Bereits zur Ausstrahlung der Game of Thrones-Finales zeigte sich Williams überrascht von der Charakterentwicklung, die Arya auf den letzten Metern der Fantasy-Serie durchläuft. Gegenüber Entertainment Weekly sagte sie damals:

Zuerst dachte ich, dass es sich um einen Scherz handelt. Ich sagte: 'Ja, das war ein guter Scherz.' Doch dann sagten [die Showrunner]: 'Nein, solche Scherze machen wir schon seit Jahren nicht mehr.'

In den ersten Staffeln haben David Benioff und D.B. Weiss den ein oder anderen Scherz in die Drehbücher geschmuggelt. Für solche Späße war beim Finale jedoch keine Zeit mehr. Nicht zuletzt mussten sie die größte Serie der vergangenen Dekade vollenden.

Wie steht ihr zu der Entwicklung von Arya Stark im Game of Thrones-Finale?