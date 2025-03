"Gebt Keanu Reeves einen Oscar": The Boys-Star Jack Quaid nahm sich John Wick als Vorbild für seinen neusten harten Auftritt

Bevor Jack Quaid in Staffel 5 von The Boys zurückkehrt, eifert er in seinem neuen Film Keanu Reeves nach, und zwar mit einer ungewöhnlichen "Superkraft".

Voraussichtlich nächstes Jahr kommt die finale 5. Staffel The Boys zu Amazon. Vorher bringt Hughie-Darsteller Jack Quaid aber schon einen Film ins Kino, der sich als idealer Ersatz für die schonungslose Superhelden-Serie erweisen könnte. Nicht nur, weil Mr. No Pain sich eine Scheibe von Keanu Reeves abschneidet. The Boys-Star Jack Quaid ließ sich von Keanu Reeves' John Wick inspirieren In seiner neusten Rolle knüpft Jack Quaid an seinen nerdigen The Boys-Charakter an und zollt gleichzeitig Keanu Reeves' John Wick Tribut. Denn auch wenn sein Nate in Mr. No Pain strenggenommen keine Superkräfte hat, macht ihn eine seltene Erkrankung (Kongenitale Analgesie) auf andere Weise unbesiegbar: Er kann keinen Schmerz empfinden. Als seine Traumfrau bei einem Banküberfall entführt wird, verfolgt der untrainierte Angestellte die Geiselnehmer unerbittlich und steckt alle ihre Schläge ein. Schaut hier den Trailer zu Mr. No Pain Mr. No Pain - Trailer (Deutsch) HD Mit Discussing Film sprach The Boys-Star Jack Quaid vor dem Start seines neuen Actionfilms darüber, welchen Einfluss Keanu Reeves auf ihn hatte: Ich bin ein großer Action-Fan und hatte fast so etwas wie eine religiöse Erweckungs-Erfahrung, als ich John Wick: Kapitel 4 gesehen habe. Die Action ist so gut! Ich habe gerufen: 'Gebt Keanu Reeves einen Oscar, schon allein für die Stunts!' Er ist so gut in dem, was er tut. Ich will ein Teil dieser Welt sein. Und das Drehbuch [zu Mr. No Pain] hat mir das erlaubt. Man sieht mich nicht an und denkt: 'Dieser Typ könnte mich in einem Kampf besiegen.' Aber es geht eben nicht darum, in wie viele Ärsche [John Wick] tritt, sondern wie viel er selbst einstecken kann und trotzdem wieder aufsteht. Vor The Boys Staffel 5: Wann startet Mr. No Pain? Auf die 5. Staffel The Boys müssen wir noch eine Weile warten. Die nachgewiesen blutigen Dreharbeiten haben zwar schon begonnen, werden aber bis in den Sommer hinein andauern, weshalb mit einer Rückkehr der Amazon-Serie voraussichtlich erst 2026 zu rechnen ist. Der Kinoeinstand von Jack Quaids eigener Keanu Reeves-Hommage Mr. No Pain (im Original: Novocaine) steht hingegen unmittelbar vor der Tür: Schon nächste Woche, am 20. März 2025, startet die Actionkomödie auf der großen Leinwand.