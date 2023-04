Gefeierter Horror-Film, der das neue Smile werden könnte: Trailer zu Talk to me, in dem eine Totenbeschwörung zum Partytrick wird

Talk to Me könnte den Horror-Hype von Smile wiederholen und wird schon jetzt begeistert gefeiert. Der erste Trailer zeigt, warum Partytricks mit grausamen Geistern eine schlechte Idee sind.

2022 war ein grandioses Jahr für mehrere Horror-Überraschungshits. Insbesondere Smile - Siehst Du es auch? wurde im Kino zum großen Erfolg. Der neue Grusel-Kracher Talk to Me könnte das Phänomen dieses Jahr wiederholen. Der erste Trailer zum A24-Schocker sieht bereits sehr vielversprechend aus.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Talk to Me an:

Talk to me - Trailer 1 (English) HD

In Talk to Me werden Horror-Kreaturen zum TikTok-Futter

In Mias (Sophie Wilde) Freundeskreis hat sich ein bizarres Partyspiel etabliert: Durch eine mumifizierte Hand können mutige Teilnehmer Kontakt zum Totenreich aufnehmen. Aber nur für 90 Sekunden, sonst wird man die Beschworenen womöglich nicht mehr los. Mia lässt sich am Todestag ihrer Mutter auf das Spiel ein, um den Kopf freizubekommen. Und muss bald feststellen, welche Horror-Katastrophe sie damit ausgelöst hat.

Wie der Trailer zeigt, ist die Kritik von Talk to Me bereits hellauf begeistert. Auf der Aggregatorenseite Rotten Tomatoes steht der Kritiker:innen-Score bei imposanten 97%, der primär mit guten Schauspielleistungen und dem Mix aus Horror und Gen Z-Teenie-Kommentar begründet wird.

Wann kommt Talk to Me ins Kino?

Talk to Me erscheint am 27. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Regie führten Danny und Michael Philippou, die zuvor unter anderem beim Horror-Highlight Der Babadook tätig waren.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.