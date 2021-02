Gefühlstornado in Marvel's WandaVision: Das schafft nicht mal Avengers: Endgame in 3 Stunden

Die neue Folge WandaVision ist der bisherige Höhepunkt der Marvel-Serie. Die stürmische Achterbahnfahrt der Gefühle toppt selbst MCU-Blockbuster aus dem Kino.

In der 4. Folge wurde die Welt in WandaVision komplett auf den Kopf gestellt. Durch einen geschickten Perspektivwechsel hat die Serie alle vorangegangenen Ereignisse neu betrachtet und einige offene Fragen beantwortet.

Folge 5 der Marvel-Serie treibt das Konzept jetzt auf die Spitze und ist dank der Vermischung von Realität und Scheinwelt ein wahrer Gefühlstornado. Da können selbst große MCU-Blockbuster wie Avengers 4: Endgame in Sachen emotionale Achterbahnfahrt einpacken.

Wer die 5. Episode von WandaVision noch nicht gesehen hat, ist ab hier vor Spoilern gewarnt!

WandaVision Folge 5 schickt uns durch alle Gefühlsregungen - wirklich alle

Natürlich ist es mindestens eine gewagte Ansage von mir, eine Serie wie WandaVision mit ihren Episoden-Häppchen über die Wucht von Avengers 4 zu heben, der 12 Jahre MCU-Geschichte im Kino auf den Höhepunkt geführt hat.

Mir geht es auch nicht darum, einschneidende Endgame-Momente wie den bewegenden Tod von Tony Stark oder den wundervollen Abschluss von Steve Rogers' Captain America-Handlungsstrang kleiner zu machen.

Doch die 5. Episode von WandaVision hat mich in rund 40 Minuten durch eine Achterbahnfahrt gejagt, die im Gegensatz zu den 3 Stunden von Avengers 4 wirklich jede Gefühlsregung in mir einmal bedient hat.

Am Anfang präsentiert sich die Folge erstmal als süße Familien-Sitcom aus den 80ern, in der wir Wandas und Visions Zwillinge Billy und Tommy beim blitzschnellen Aufwachsen mitsamt Hund Sparky zuschauen dürfen.

Und bei welchem Bild könnte einem noch mehr das Herz erweichen als mit diesem Baby-Vision aus dem wieder mal tollen Sitcom-Vorspann inklusive Full House-Nostalgie:

© Disney Baby-Vision

Die 5. Episode WandaVision bleibt aber nicht nur in der Scheinwelt, sondern wechselt auch immer wieder in die Realität zum S.W.O.R.D.-Team rund um Monica Rambeau, Jimmy Woo und Darcy, die zu Wanda durchdringen wollen.

Indem die Sitcom-Fassade auch wieder stärkere Risse bekommt und die künstliche Welt von Wanda immer mehr in sich zusammenbricht, wird die aktuelle Folge der MCU-Serie zur wilden Achterbahnfahrt der Gefühle.

Purer Horror, eisige Furcht und rührende Tragik kommen in WandaVision zusammen

Eine Szene ist wieder purer Horror, wenn ein Kollege von Vision im Büro kurz aus seiner Rolle ausbricht und den ziemlich verwirrten Avengers-Helden um Hilfe anfleht. Ähnlich unbequem ist auch die kurze, aber umso intensivere Szene, in der Wanda aus der Westview-Scheinwelt ausbricht und erzürnt vor die S.W.O.R.D.-Figuren tritt.

Für diesen Moment spielt Elizabeth Olsen ihre Superheldin als eiskalte, furchteinflößende Bösewichtin, die trotzdem Zweifel daran lässt, dass sie wirklich alleine hinter all dem Chaos von WandaVision steckt.

Selbst ein so kleiner Moment wie der tödlich verunglückte Sparky findet mit seiner traurigen Wirkung seinen Platz in diesem Gefühlstornado, der am Ende auch noch Wanda und Vision gegeneinander entfesselt, als die Verwirrung des Helden in wütenden Frust umschlägt.

Gerade mal 40 Minuten braucht WandaVision, um mich in der bislang besten Folge zu schockieren, zum Lachen zu bringen, traurig zu stimmen, in Panik zu versetzen, glücklich seufzen zu lassen und mir in den letzten 3 Minuten nochmal den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Nicht mal ein Avengers: Endgame hat das in 3 Stunden geschafft.

