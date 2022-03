Geheimer MCU-Auftritt geleakt: Eine der beliebtesten Marvel-Figuren könnte viel früher zurückkehren als gedacht

MCU-Fans dürfen sich auf eine 2. Staffel von Loki freuen. Jetzt ist aber durchgesickert, dass der freche Antiheld schon viel früher im Marvel-Filmuniversum zurückkehren

Obwohl Loki eigentlich schon in Avengers 3: Infinity War gestorben ist, kehrt die Figur dank Zeitreisen und Multiversen trotzdem immer wieder im MCU zurück. Zuletzt bekamen Fans eine ganze Serie mit dem Tom Hiddleston-Fanliebling auf Disney+, die auch eine 2. Staffel erhält.

Jetzt zeichnet sich aber immer stärker ab, dass Loki wohl schon viel früher als in seiner eigenen Serie zurückkehren dürfte. Ein neuer Leak deutet auf einen MCU-Filmauftritt in Kürze hin.

Deutsche Synchronstimme von Loki deutet baldigen Loki-Auftritt an

Comic Book hat ein aktuelles TikTok-Video von Sven Plate aufgeschnappt, der vor allem als deutsche Stimme von Bugs Bunny bekannt ist. In einem seiner Formate interviewt er andere Synchronsprecher:innen, darunter auch den deutschen Loki-Synchronsprecher Peter Lontzek.

In dem Video verrät dieser, dass er gerade an einem neuen Marvel-Film arbeitet, den er natürlich noch nicht verraten darf:

Am wahrscheinlichsten dürfte es sich bei dem geheimen MCU-Film um Doctor Strange in the Multiverse of Madness oder Thor 4: Love and Thunder handeln. Uns ist in dem Trailer zu Doctor Strange 2 auf jeden Fall schon eine geheime Loki-Verbindung aufgefallen, die auf eine Rückkehr von Hiddlestons Charakter hindeutet.

Mehr wissen wir frühestens ab dem 5. Mai, wenn der nächste Doctor Strange-Film im Kino startet. Ein Startdatum für die 2. Staffel Loki bei Disney+ steht noch nicht fest.

