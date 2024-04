Genauso verdorben wie The Boys: Untergegangene Serie mit dem bösen Captain America erhält jetzt zweite Chance

Während wir auf Nachschub aus dem The Boys-Universum warten, kündigt sich die Rückkehr einer anderen brutalen Superhelden-Serie an. Der verdorbene Peacemaker von DC ist zurück.

Falls ihr auf der Suche nach einer Alternative zu The Boys seid, solltet ihr unbedingt einen Blick in die abgründige DC-Serie Peacemaker wagen. Das Spin-off zu The Suicide Squad startete im Januar 2022 in den USA und kam mit neun Monaten Verspätung nach Deutschland. Kein Wunder, dass die Serie hierzulande untergegangen ist.

Dennoch dürfen wir uns über eine Fortsetzung freuen: Die 2. Staffel von Peacemaker ist offiziell in Produktion. Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn, der kreative Kopf hinter dem Projekt, teilte am Wochenende ein Bild von den Dreharbeiten. Zu sehen ist der ikonische Helm der Titelfigur, die einmal mehr von Ex-Wrestler John Cena verkörpert wird.

The Boys-Alternative aus dem Hause DC: James Gunn teilt erstes Set-Bild zu Peacemaker Staffel 2

Cena lieferte in The Suicide Squad 2021 sein Debüt als Peacemaker ab. Die Figur könnt ihr euch wie einen gewissenlosen Captain America vorstellen, der munter mordend durch die Gegend läuft. So viel Freude Peacemaker in dem DC-Film beim Töten empfindet: Die Spin-off-Serie hat seiner Figur etwas mehr Komplexität verliehen.

Jetzt kündigt sich Staffel 2 mit einem Schnappschuss vom Set an. Auch wenn wir Cena noch nicht zu Gesicht bekommen, verspricht der silbern glänzende Helm ein weiteres abgefahrenes Superhelden-Abenteuer. Die große Frage ist nur, wie die Serie ins neue DC-Universum passt. Denn eigentlich stammt sie aus einer anderen Ära.

Alte DC-Ära: The Suicide Squad und die 1. Staffel von Peacemaker sind im Rahmen des DC Extended Universe (DCEU) entstanden, zu dem Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman) und Gal Gadot (Wonder Woman) gehörten.

The Suicide Squad und die 1. Staffel von Peacemaker sind im Rahmen des DC Extended Universe (DCEU) entstanden, zu dem Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman) und Gal Gadot (Wonder Woman) gehörten. Neues DC-Ära: Die 2. Staffel von Peacemaker gliedert sich in das DC Universe (DCU) ein, dem großen Reboot, das von James Gunn und Produzent Peter Safran konzipiert wurde. Gunn dreht im Zuge dessen auch einen neuen Superman-Film.

Verwirrung geklärt: So passen Peacemaker Staffel 1 und 2 in den Kanon des neuen DC-Universums

Nachdem Peacemaker um eine 2. Staffel verlängert wurde, gab es viel Verwirrung, zu welchem Universum die Serie gehört. Welche Staffeln sind Kanon? Welche nicht? Oder existiert die Peacemaker-Serie einfach in beiden Universen? Screen Rant hat Gunns Aussagen zur Kanontauglichtkeit von Peacemaker zusammengefasst.

Peacemaker Staffel 1 ist im DCEU Kanon, aber nicht im DCU.

ist im DCEU Kanon, aber nicht im DCU. Peacemaker Staffel 2 ist im DCU Kanon, aber nicht im DCEU, und spielt nach den Ereignissen von James Gunns neuem Superman-Film.

Im Endeffekt wäre es vermutlich einfacher gewesen, Gunn hätte Staffel 2 einfach als neue Peacemaker-Serie angekündigt. Dennoch scheint zumindest Peacemakers Entwicklung auf den Ereignissen von Staffel 1 zu basieren. Gunn sagte, dass viele Handlungsstränge in Hinblick auf Peacemakers Entwicklung nach wie vor konsistent sein werden.

Wann startet Peacemaker Staffel 2?

Die 2. Staffel von Peacemaker hat noch kein offizielles Startdatum. Da die Dreharbeiten erst angefangen haben, dürfte die Serie nicht vor 2025 eintreffen. In den USA erscheinen die neuen Folgen bei dem Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max). Über die hiesige Veröffentlichung ist noch nichts bekannt. Die 1. Staffel lief bei RTL+.