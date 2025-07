Geniale Abenteuer-Action bei Netflix: Dieser Film erzählt eine beliebte Kindergeschichte ganz neu

Neuauflagen von Kindheitsklassikern sind nach wie vor ein unaufhaltsamer Trend in Hollywood. Netflix bietet in dem Bereich jedoch ein ganz besonderes Abenteuer.

Märchen, Löwenkönige, vertraute Abenteuer aus Kinderbüchern – sie alle erhalten seit einigen Jahren Neuverfilmungen. Meistens aus dem Hause Disney. Ab und zu bewegen sich diese Filme in neue Richtungen, wie etwa Jon Favreaus Live-Action-Version des Dschungelbuchs, die sich größer und etwas erwachsener anfühlt. Doch es gibt einen Film, der genau dasselbe macht – nur ganz anders.

Motion-Capture-Legende Andy Serkis knöpfte sich mit Mogli – Legende des Dschungels 2018 selbst das Dschungelbuch vor. Seine Interpretation traut sich, neue Wege zu gehen. Das gilt sowohl aus künstlerischer als auch erzählerischer Sicht. Das Ergebnis ist ein mutiges, kompromissloses Abenteuer, das uns keinerlei Komfort gönnt und böse unter die Haut geht – und das ihr bei Netflix streamen könnt.

Bei Netflix: Darum geht es in Mogli – Legende des Dschungels

Mogli (Rohan Chand) hat seine Eltern nie kennengelernt. Sie starben im Dschungel, als er noch ein Baby war. Er selbst wurde von einem Wolfspärchen gefunden und aufgezogen. Er ist offiziell Teil des Rudels, mit vielen Brüdern und Schwestern. Doch jeden Tag wird er wieder daran erinnert, dass er eben kein Wolf ist. Ihm fehlen die Schnelligkeit, die Zähigkeit, die Zähne.

Seine Mentoren und Freunde Baghira (Christian Bale) und Balu (Serkis) stehen ihm so gut es geht zur Seite und die meisten anderen Tiere haben ihn als Teil des Dschungels akzeptiert. Doch die Unterschiede fallen jeden Tag mehr auf, je älter Mogli wird. Eines Tages wird sein Interesse an den Menschen im Dorf am Fluss geweckt und plötzlich sehnt er sich nach einer Welt, die er nie kennengelernt hat.

Doch im Dickicht lauert eine Gefahr, ein Herrscher des Dschungels, dem Mogli seit Jahren ein Dorn im Auge ist: Tiger Shir Khan (Benedict Cumberbatch). Er hat noch eine Rechnung mit dem Jungen offen, folgt ihm sogar zum Dorf – und plötzlich stehen zahllose Leben auf dem Spiel.

Der Mogli-Film bei Netflix ist eine ganz neue, starke Interpretation des Abenteuerklassikers

Mogli besticht durch zwei große Stärken: Seine Herangehensweise an die Geschichte und seinen einzigartigen visuellen Stil. Das Abenteuer, auf das uns der Film mitnimmt, ist anders als bekanntere Versionen düster und alles andere als weichgespült. Wir bekommen es mit einem finsteren Dschungelmärchen zu tun, das genauso viele Wunder wie Gefahren birgt.

Hier geht nicht immer alles gut aus, wird unser Protagonist mit harten Wahrheiten konfrontiert, und aus Bösewicht Shir Khan wird ein getriebenes Monster, das ebenso unheimlich wie nachvollziehbar ist. Mogli ist kompromisslos, die Konflikte tiefgehend und real. Doch der Film bleibt trotzdem magisch. Was vor allem seiner optischen Umsetzung zu verdanken ist.

Serkis versteht durch seine Pionierarbeit im Motion-Captur-Bereich ganz besonders gut, wie sich Schauspiel auf computergeneriert Figuren übertragen muss. So macht er einen mutigen, aber effektiven Schritt: Er löst sich von der Idee, die tierischen Figuren des Dschungelbuchs möglichst fotorealistisch zu halten.

Die Tiere in Moglis Welt sind stilisiert und greifen Motive indischer Malerei auf. Ihre Gesichtszüge sind vermenschlicht und so enorm ausdrucksstark. Dadurch treffen uns die Schicksale der Figuren hart, Moglis Verbindung zum Dschungel wird vertieft und die Leistung der genialen Stimmbesetzung kommt perfekt zum Tragen, da auch ihre Mimik eingefangen wird.

Wer diese einzigartige Version des Dschungelbuchs erleben will, kann Mogli – Legende des Dschungels bei Netflix streamen.