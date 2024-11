Geniale Free-TV-Premiere heute: Mega-unterhaltsamer Exzess mit 1000 Stars und einer der ekligsten Szenen der letzten Jahre

Ein mehr als wilder Ritt erwartet euch heute bei dieser Free-TV-Premiere. Einschalten lohnt sich, wenn ihr Lust auf beste Unterhaltung und richtig viele Stars habt.

Die Reichen und Schönen machen in Triangle of Sadness eine Kreuzfahrt. Die eskaliert allerdings so dermaßen, dass wir aus dem Staunen und Jauchzen kaum noch herauskommen. Nebenbei sorgen unglaublich viele gute Schauspieler:innen und die wohl ekligste Szene der letzten Jahre für beste Unterhaltung. Der Film kommt heute zum ersten Mal im TV.

Free-TV-Premiere: Worum geht es in Triangle of Sadness?

Triangle of Sadness gewährt uns Einblicke ins Leben des Model-Pärchens Carl (Harris Dickinson) und Yaya (Charlbi Dean). Die beiden streiten um Gleichberechtigung und Geld, müssen sich wegen Letzterem aber eigentlich keine Sorgen machen. Ganz besonders interessant wird es, als sie auf eine Kreuzfahrt für Superreiche eingeladen werden, weil Yaya auch Influencerin ist.

An Bord befinden sich unter anderem Waffenhändler, russische Oligarchen und natürlich eine umfangreiche Crew, die den Schnöseln jeden Wunsch von den Lippen ablesen muss. Die Kreuzfahrt läuft gehörig aus dem Ruder, als der völlig alkoholisierte Kapitän (Woody Harrelson) zum Kapitänsdinner erscheint, ein starker Sturm aufzieht und das Essen bei einem Großteil der Passagiere für massive Magen-Darm-Probleme sorgt.

Triangle of Sadness macht keine Gefangenen und unterhält bis zur letzten Minute

Die bitterböse, schwarzhumorige Satire geht ohne Umwege sofort dorthin, wo es so richtig wehtut. Während die Crew des Schiffs wirklich alles über sich ergehen lassen muss und niemals Nein sagen darf, sind die so gepamperten Reichen regelrecht ahnungslos, was eigentlich in der echten Welt um sie herum vor sich geht. Was sich dann allerdings auf zynischste Art und Weise rächt, wenn der Spieß umgedreht wird.

Die Stimmung kippt nicht nur, weil das Schiff irgendwann komplett schräg im Ozean steht, sondern auch durch den Brechdurchfall, den die allermeisten Mitreisenden durch das Essen und den schweren Seegang bekommen. Da ist es trotz des Ekels auch mit Genugtuung verbunden, die unangenehmen Personen auf so rudimentäre Körperfunktionen reduziert zu sehen. Und da haben wir noch gar nicht über den noch wilderen, letzten Teil des Films gesprochen.

Nicht ganz so eklig, aber nicht weniger schockierend dürfte der neue Horror-Film Des Teufels Bad von Veronika Franz und Severin Fiala ausfallen: Das geniale Horror-Duo schlägt jetzt im Kino zurück – mit einem der ungeheuerlichsten Filme des Jahres.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Triangle of Sadness?

Triangle of Sadness läuft am heutigen Sonntag, den 17. November zum allerersten Mal im Free-TV, und zwar ab 20:15 Uhr auf Arte. Eine Wiederholung kommt dann in der Nacht von Donnerstag, dem 28. November, auf Freitag, dem 29. November, um 0:10 Uhr.

Selbstverständlich lässt sich der Spaß, bei dem euch das Lachen im Hals stecken bleiben könnte, auch streamen. Das geht beispielsweise bei Amazon Prime in der Abo-Flatrate oder bei MagentaTV, Apple TV, Maxdome und Google beziehungsweise YouTube als VoD-Kauf.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.