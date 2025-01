Genialer neuer Action-Thriller hetzt 97 Minuten durch die Nacht – und lässt euch keine Sekunde Zeit zum Luftholen

Für Action- und Thriller-Fans entfesselt Night Call eine rasante Hetzjagd, die einen nichtsahnenden Mann in einer einzigen Nacht auf die Odyssee seines Lebens schickt.

Nachdem die Fantasy Filmfest White Nights dieses Jahr für Genre-Fans bereits einen Nackenhaar-sträubenden Horrorfilm vorgelegt haben, wartet mit Night Call - Überlebe die Nacht gleich das nächste Highlight: ein atemloser Action-Thriller, der euch auf spannendste Weise durch Brüssel jagt und in Kürze sogar im Heimkino verfügbar wird.

Im Action-Thriller Night Call wird ein Einbruch zum Schlüssel einer rasanten Verfolgungsjagd

Gähnend fährt Mady (Jonathan Feltre) durchs dunkle Brüssel. Um sich finanziell über Wasser zu halten, arbeitet der Student nachts als Schlüsseldienst-Mitarbeiter und öffnet Menschen, die sich aus ihren eigenen Wohnungen ausgesperrt haben, die Türen. Als Claire (Natacha Krief) ihn um Hilfe bittet und anschließend "nur schnell Geld holen" geht, findet Mady sich allerdings kurz darauf Auge in Auge mit dem wahren Wohnungsbesitzer wieder, der ihn für einen Einbrecher hält.

Der Eigentümer entpuppt sich als gewaltbereiter Krimineller und seine Mitstreiter schleifen Mady zu Yannick (Romain Duris), dem in dem Apartment eine große Geldsumme entwendet wurde. Der Gangster-Boss stellt Mady vor eine Deadline: Der junge Schlosser soll, überwacht vom Handlanger Theo (Jonas Bloquet), bis zum Ende der Nacht die unbekannte Diebin finden, andernfalls wartet nur sein Tod.

Schaut hier den Trailer zum Action-Thriller Night Call:

Night Call: Überlebe die Nacht - Trailer (Deutsch) HD

Mady gibt in Night Call einen sympathischen Protagonisten ab: Er will verständlicherweise seine eigene Haut retten, aber keine weiteren Toten provozieren. Er ist kein John Wick, sondern ein Normalo in einer unmöglichen Situation, der das Beste aus seinen Fähigkeiten macht. Mal bringen ihn seine unbeholfenen Fluchtversuche in Teufels Küche, dann wieder rettet eine schlaue Idee ihn über die nächste Hürde hinweg. Ob verprügelt, erstickt, geschnappt, erpresst oder verfolgt, zieht er uns bei jedem Scheitern und jedem Sieg jedoch immer zuverlässig mit in seine nächtliche Tour-de-Force.

Keine Zeit zum Durchatmen: Night Call ist eine gelungene Action-Odyssee

Der realistische Ansatz eines Durchschnittsbürgers in Bedrängnis, den Night Call verfolgt, schmälert das Action-Erlebnis zum Glück nicht. Die handgreiflichen Kämpfe punkten weniger durch große Choreografie oder Gewaltdarstellungen, als vielmehr durch ihre verzweifelte Energie, am Leben zu bleiben. Wenn etwa sein Verfolger auf Mady schießt, während der in einem gläsernen Fahrstuhl nicht ausweichen kann, treibt das den Puls zuverlässig in die Höhe.

Dass keine Verschnaufpause bleibt, verdankt der Film nicht nur dem Umstand, dass Mady Verfolgter und Verfolger (seiner unbekannten Übeltäterin) zugleich ist, sondern auch der Inszenierung. Insbesondere die immer wieder eingestreuten langen Kamerafahrten sorgen mit wackelnder Unmittelbarkeit dafür, dass man sich wie live im Geschehen fühlt.

In einer der atemberaubendsten Sequenzen klaut der flüchtende Mady ein Fahrrad und wir folgen ihm in rasantem Tempo, ohne Schnitte, eine U-Bahn-Treppe hinab, haarscharf durch eine Sicherheitsbarriere, weitere Stufen abwärts, durch eine Halle und schließlich eine letzte Rolltreppe runter, bevor er gerade so durch die sich schließenden Türen der Metro schlüpft. Die ganze Szene dauert nur 30 Sekunden, aber fühlt sich, gemessen an der Herzschlagfrequenz, wie ein halbes Leben an.

Der politische Unterbau von Night Call sorgt für zusätzliche Spannung

Gleich zu Beginn berichtet eine Stimme im Radio von den Protesten, die zur Handlungszeit von Night Call die belgische Hauptstadt im Griff halten. Demonstrationen gegen Polizeigewalt heizen die Stimmung an. Die Black Lives Matter-Bewegung befindet sich auf ihrem Höhepunkt, während Menschen auf den Straßen wütend Banner schwenken. Die zusätzliche Hakenkreuz-Flagge im Hintergrund der Einbruchswohnung wäre hier gar nicht notwendig gewesen, um den Ernst der Lage aufzuzeigen.

Mady will nur seinem Job nachgehen, wird aber unweigerlich in die politisch angespannte Situation hineingezogen, als er im Stadtzentrum zwischen die Fronten der Bürgerproteste und des Polizeiaufgebots gerät. Diese Einbettung verleiht Night Call am Ende das gewisse Etwas, das den Thriller über eine reine Gangster-Geschichte emporhebt. Sie hält die Spannung als unterschwellige Bedrohung selbst dann aufrecht, wenn Mady sich gerade nicht die Seele aus dem Leib rennt.

Der französische Originaltitel von Michiel Blancharts Night Call, La nuit se traîne, heißt übersetzt eigentlich "Die Nacht zieht sich hin". Das mag für die leidgeprüfte Hauptfigur zutreffen, doch auf das Publikum wartet hier ein mitreißend-atemloser Action-Thriller, der keine Minute langweilt und schlussendlich sogar zum Nachdenken anregt, wenn das Adrenalin-Level beim Abspann wieder auf ein normales Level zurückkehren darf.

Die Fantasy Filmfest White Nights finden am 1. und 2. Februar in den Städten Berlin, Köln, Nürnberg und Stuttgart statt, wo Night Call als einer von insgesamt zehn Genre-Filmen gezeigt wird.

Wer es nicht ins Kino schafft: In Deutschland erscheint Night Call am 28. Februar 2025 auf DVD und Blu-ray * und eine Woche vorher sogar schon zum Kaufen im Stream.

