Zombie-Apokalypse und wütender Nicolas Cage: Alle 10 Filme der Fantasy Filmfest White Nights im Überblick

Für Science-Fiction-, Horror- und Thriller-Fans ist der Winter eine gute Jahreszeit, denn auch dieses Jahr finden wieder die Fantasy Filmfest White Nights statt. Hier erhaltet ihr die Programmübersicht.

Nach dem Fantasy Filmfest 2024 findet auch diesen Winter wieder der kürzere Ableger der Fantasy Filmfest White Nights 2025 statt, bei dem zehn Filme ein Wochenende lang Genre-Fans erfreuen. Der Ticket-Vorverkauf hat bereits begonnen.

Wer Lust hat, einen brandneuen Horrorfilm, Thriller, Actioner oder Sci-Fi-Abstecher vor allen anderen zu sehen, kann sich jetzt noch Karten sichern. Hier stellen wir euch die diesjährigen Neuheiten vor.

Diese 10 Filme laufen im Programm der Fantasy Filmfest White Nights

Sieben Städte gehören wie immer zur Tour des Fantasy Filmfests. Auch die White Nights werden an folgenden zwei Wochenenden in den bekannten deutschen Metropolen ausgetragen:

25. bis 26. Januar 2025 : Frankfurt, Hamburg, München

: Frankfurt, Hamburg, München 1. bis 2. Februar 2025: Berlin, Köln, Nürnberg, Stuttgart

Companion - Trailer (Deutsch) HD

Zu vergangenen Highlights gesellen sich 2025 brandneue Filme aus der aller Welt, die Horror, Fantasy, Sci-Fi und Action großschreiben und auch berühmte Namen wie Steven Soderbergh und Nicolas Cage mit einschließen:

Wer an den zwei Winterwochenenden der Fantasy Filmfest White Nights keine Zeit hat, kann sich schon mal den nächsten Ableger des Festivals im Kalender anstreichen: Die Fantasy Filmfest Nights finden 2025 im Mai statt: vom 8. bis 11. Mai (in Berlin, Frankfurt, Köln, Nürnberg und Stuttgart) und vom 15. bis 18. Mai (in Hamburg und München).

Wir werden in den folgenden Wochen über einige Filme aus dem Programm der White Nights berichten, damit ihr auch ohne eigenen Kinobesuch wisst, welche Beiträge für Genre-Fans unbedingt auf die Watchlist gehören, falls sie noch eine andere Auswertung im Kino-, Streaming- oder Heimkinobereich erhalten.