Geniales Casting für neue Marvel-Serie: Game of Thrones-Star Emilia Clarke ist auf dem besten Weg, das MCU abzufackeln

Als Daenerys zeigte sich Emilia Clarke in Game of Thrones zuletzt von einer skrupellosen Seite. Für eine neue Marvel-Serie deutet sich nun eine ganz ähnliche Rolle an.

Game of Thrones wird dieses Jahr 10 Jahre alt und die Diskussionen über die kontroverse 8. Staffel dauern an. Gerade die plötzliche Skrupellosigkeit der Drachenmutter Daenerys scheint noch immer viele Fans umzutreiben.

Dabei könnte die blutrünstige Herrscherin bald ins MCU Einzug halten: Wie jetzt bekannt wurde, wird Emilia Clarke in der Marvel-Serie Secret Invasion auftreten - womöglich in einer ganz ähnlichen Rolle.

Game of Thrones-Star Emilia Clarke tritt neuer Marvel-Serie bei

Wie Variety berichtet, ist Clarke das neueste Glied in einer Reihe von Game of Thrones-Darstellern, die das MCU bereichern sollen. Während ihre Kollegen Richard Madden (Robb Stark) und Kit Harington (Jon Snow) bald für den Marvel-Blockbuster Eternals wieder Seite an Seite stehen werden, gesellt sich Clarke für die Disney+-Serie zur illustren Gesellschaft von Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn und Olivia Colman.

Welche Rolle sie genau spielen wird, ist noch nicht bekannt - ein Blick auf die Comic-Vorlage deutet aber ihre Rückkehr als skrupellose Matriarchin an.

In der neuen Marvel-Serie wird die MCU-Erde von innen zerstört

In Secret Invasion hat nämlich eine Gruppe der aus Captain Marvel bekannten Alien-Rasse Skrulls die Erde infiltriert. Dank ihrer gestaltwandlerischen Fähigkeiten übernehmen sie nicht nur Schlüsselpositionen in Wirtschaft und Politik, sondern können sich sogar als Superheld*innen ausgeben und bereiten so die Invasion unseres Planeten vor.

© Marvel Comics Skrull-Herrscherin Veranke

Den Figuren der Comic-Vorlage von 2008 sollen auf Disney+ nun einige bekannte Gesichter Leben einhauchen: Samuel L. Jackson wird als Nick Fury zurückkehren, Ben Mendelssohn hat einen weiteren Auftritt als Skrull-Agent Talos. Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami) hingegen soll eine noch undefinierte Bösewicht-Rolle übernehmen. Aber wie passt Emilia Clarke da hinein?

Game of Thrones-Star könnte zur MCU-Daenerys werden

Einer der heißesten Theorien nach könnte sie wieder in die Haut einer hartgesottenen Anführerin schlüpfen: Die Skrull werden nämlich von ihrer Herrscherin Veranke angeführt, die die Infiltration der Erde überwacht und sich nach Auffliegen ihrer Pläne den Marvel-Held*innen in offener Schlacht stellt.

Die Ambivalenz der Rolle würde zu Clarkes Daenerys-Verkörperung passen: Auch hier handelt es sich nämlich um eine Figur, die nicht grundsätzlich sadistisch oder bösartig ist, sondern vielmehr ihr Volk mit allerletzter Konsequenz anführt und dabei entsetzliche Entbehrungen auf sich nimmt.

© HBO Kehrt Clarke als skrupellose Anführerin zurück?

Ob die Theorie richtig liegt oder ob die Rolle der Skrull-Kaiserin womöglich eher von Oscarpreisträgerin Olivia Colman (The Crown) übernommen wird, wird sich bis zur voraussichtlichen Disney+-Veröffentlichung von Secret Invasion im Laufe des Jahres 2022 erst noch herausstellen.

Podcast: Was bleibt von Game of Thrones übrig?

In der neusten Folge von Streamgestöber steht alles im Zeichen des großen Game of Thrones-Jubiläums. Was bleibt nach zehn Jahren von der HBO-Serie? Hier könnt ihr euch das Gespräch anhören:

Andrea, Jenny und Lisa blicken zurück auf alle acht Staffeln von Game of Thrones. Im Podcast geht es um Höhepunkte und Enttäuschungen. Darüber hinaus wird auch der popkulturelle Einfluss der Serie diskutiert, ganz zu schweigen von der Frage, was das Finale für das Vermächtnis der Serie bedeutet.

