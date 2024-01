George R.R. Martin bestätigt: Diese 3 (!) Game of Thrones-Serien sind in Arbeit und eine klingt wie Fluch der Karibik in Westeros

Game of Thrones-Autor George R.R. Martin hat drei neue Game of Thrones-Spin-offs ausgeplaudert und mit einem würden wir am liebsten sofort die Segel setzen.

Als gefeiertes Fantasy-Abenteuer brachte Game of Thrones 2022 seinen ersten Serien-Ableger hervor und entfesselte im Prequel das House of the Dragon. Nach dem ersten epischen Teaser Trailer scheint die 2. Staffel des Targaryen-Drachentanzes dieses Jahr bei WOW * nicht mehr fern zu sein. Zugleich bereitet das Franchise aber auch weitere Einträge vor, die das Universum wachsen lassen sollen.

Game of Thrones soll laut George R.R. Martin um 3 weitere Serien wachsen

Letztes Jahr bestellte Game of Thrones offiziell die dritte Live-Action-Serie und verfilmt darin die Fantasy-Erlebnisse eines Ritters und eines geheimnisvollen Jungen – A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Außerdem wird seit längerem von einer Prequel-GoT-Serie zu Aegon dem Eroberer gemunkelt, die sogar noch vor House of the Dragon spielen soll. Doch das ist noch längst nicht alles: Wie Variety vermeldete, bestätigte Vorlagen-Autor George R.R. Martin persönlich nun die Arbeit an drei neuen animierten Serien.

HBO Game of Thrones-Prequel zur Seeschlange in Planung

In seinem Blog pries der Game of Thrones-Schriftsteller den Netflix-Überraschungshit Blue Eye Samurai als innovative animierte Entdeckung und verkündete zugleich seine eigenen Animations-Serien-Neuigkeiten. Besonders ein Serien-Projekt mit Fluch der Karibik-Anklängen verdient dabei Aufmerksamkeit:

Wir haben NINE VOYAGES, unsere Serie über die legendären Reisen der Seeschlange, von Live Action in Animation umgewandelt. Es ist eine Entscheidung, die ich vollständig unterstütze. Budget-Beschränkungen hätten eine Realfilm-Version aller Wahrscheinlichkeit verboten teuer gemacht.

Eine Game of Thrones-Animations-Serie bietet neue Chancen

Warum eine animierte Game of Thrones-Serie ein aufregendes Unterfangen ist, erklärt George R.R. Martin wie folgt:

Schließlich spielt die Hälfte der Serie [der Seeschlange] auf dem Meer und das hieße, jede Woche einen neuen Hafen zu erschaffen: von Driftmark, nach Lys, zu den Basilisken-Insel nach Volantis, bis Qarth und so weiter ... Es gibt eine ganze Welt da draußen. Mit Animation haben wir eine bessere Chance, sie zu zeigen. Jetzt sind drei animierte Projekte unterwegs.

Die Seeschlange, aka Corlys Velaryon (Steve Toussaint), hatte ihren ersten Auftritt in der 1. Staffel von House of the Dragon. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Lord der Gezeiten seine Meeres-Abenteuer aber bereits aufgegeben.

Obwohl George R.R. Martins Beschreibung sich schon recht konkret anhört, hat allerdings noch keine der geplanten Animationsserien im Game of Thrones Universum grünes Licht bekommen. Wir sollten die Nachricht also mit Vorsicht behandeln, da auch das erste Live Action-Spin-off Bloodmoon mit Naomi Watts trotz abgedrehtem Piloten letztendlich abgesägt worden war.

HBO Game of Thrones-Spin-off setzt die Segel

Die Handlung der anderen zwei Serien halten Martin und der Sender HBO weiterhin unter Verschluss. Ob es sich dabei um eines der früher schon spekulierten Spin-offs (ein Abenteuer im Armenbezirk Flea Bottom oder eines mit den 10.000 Schiffen von Prinzessin Nymeria) handelt oder doch um etwas völlig anderes, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

Vom Game of Thrones Autor gefeiert: Was Blue Eye Samurai so besonders macht

Podcast: Die besten Serien 2023 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 23 besten Serien vor, die es im Jahr 2023 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Horror-Überflieger The Last of Us, Piraten-Hit One Piece, das meisterhafte Succession-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen. Diese Highlights von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.