Offiziell: Neue Game of Thrones-Serie über Ritter-Duo kommt, aber zum ersten Mal in der GOT-Geschichte fehlt das Markenzeichen des Fantasy-Abenteuers

Nach Game of Thrones und House of the Dragon kommt die nächste Serie aus Westeros, aber in A Knight of the Seven Kingdoms fehlt das Markenzeichen der Fantasy-Show.

Game of Thrones ist vorbei, aber die Reisen nach Westeros noch lange nicht. Nach House of the Dragon hat die nächste Fantasy-Serie aus der Welt von George R.R. Martin grünes Licht erhalten. Sie heißt A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight und ausgehend von ihrem Setting wird es die erste GOT-Serie, die auf Drachen verzichtet.

Das ist über die neue Serie A Knight of the Seven Kingdoms bekannt

Gestern hat WarnerBros. Discovery seinen neuen alten Streaming-Dienst Max vorgestellt und eine Reihe Serien-Projekte präsentiert, darunter die Harry Potter-Neuverfilmung, die DC-Serie The Penguin und einen Ableger von The Big Bang Theory. Die neue Game of Thrones-Serie wurde dabei auch bestätigt. Folgende Informationen sind offiziell bestätigt (via Variety ):

Der US-Sender HBO hat die Serie bestellt

Die Serie basiert auf George R.R. Martins drei Erzählungen über Dunk and Egg, die in Deutschland unter dem Titel Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben ( bei Amazon *) veröffentlicht wurden.

( *) veröffentlicht wurden. Martin wird als Autor und Produzent beteiligt sein, zusammen mit den House of the Dragon- und GOT-erfahrenen Produzenten Ira Parker, Ryan Condal und Vince Gerardis

Der Titel lautet gegenwärtig A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

George R.R. Martin hat die Geschichte von Dunk and Egg in den Erzählungen noch nicht beendet. Drei wurden veröffentlicht, der Schriftsteller liebäugelte in der Vergangenheit aber mit sechs bis zwölf Geschichten über das Duo.

Wer sind Dunk und Egg?

Die offizielle Synopsis der Serie lautet wie folgt:

"Ein Jahrhundert vor den Ereignissen in Game of Thrones, reisen zwei unwahrscheinliche Helden durch Westeros: ein junger, naiver, aber mutiger Ritter – Ser Duncan der Große – und sein kleiner Knappe – Egg. Angesiedelt in einer Ära, in der die Targaryens noch auf dem Eisernen Thron sitzen und die Erinnerung an den letzten Drachen noch lebendig ist, erwarten diese ungleichen und unvergleichlichen Freunde große Schicksale, mächtige Gegner und gefährliche Abenteuer."

Bei Ser Duncan der Große handelt um den in den Sums von Königsmund aufgewachsenen Dunk, der sich als herrenloser Kämpfer einen Namen macht. Eines Tages trifft er auf einen kahlköpfigen Jungen mit dem Namen Egg, den er als Knappen annimmt. Dabei ahnt er aber nicht, dass der Junge von besonderer Abstammung ist.

Drachen dürften in der Serie nicht vorkommen

Die Serie spielt also nach den Ereignissen von House of the Dragon und vor Game of Thrones. Daher ergibt sich die Annahme, dass Drachen in A Knight of the Seven Kingdoms fehlen werden: HOTD erzählt, wie die Drachen im Targaryen-Krieg zerrieben wurden, GOT wiederum berichtet von ihrer Auferstehung durch Daenerys.

Womöglich erwartet uns also eher eine Serie, die an die GOT-Dynamik von Bronn und Jaime Lannister oder Bronn und Tyrion Lannister erinnert.

Bisher gibt es noch keinen Starttermin für A Knight of the Seven Kingdoms.

