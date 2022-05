George R.R. Martin findet Game of Thrones besser als Star Wars und der Grund sind 20 Milliarden Tote

Game of Thrones ist Star Wars überlegen, das behauptet George R.R. Martin. Sein Argument sind mehrere Milliarden an irrelevanten Toten. Und die Rote Hochzeit.

Game of Thrones hat seine Fans mit überraschenden Figuren-Toden immer wieder verunsichert, gefesselt und fasziniert. Laut Vorlagen-Schöpfer George R.R. Martin macht das das Franchise sogar besser als Star Wars. Er begründet es mit einer berüchtigten Szene der Fantasy-Serie. Und 20 Milliarden belanglosen Toten.

Game of Thrones-Schöpfer schießt mit 20 Milliarden Toten gegen Star Wars

Im Gespräch mit The Independent sagte er zu einer berühmten Krieg der Sterne-Szene:

Star Wars tötet mehr Figuren als ich! Im allerersten Film wird der ganze Planet Alderaan mit 20 Milliarden Menschen gesprengt. Aber das ist völlig egal. Es ist nur eine Statistik. Man fühlt diese Tode nicht.

Er wolle den Leser beim Tod einer Figur über deren Leben und das Leben ihrer Angehörigen ohne sie nachdenken lassen. Er wolle es den Leser spüren lassen. Das erklärt Martin anhand der berüchtigten Roten Hochzeit. Bei diesem Ereignis (Staffel 3 der Serie/ Teil 2 der Buchreihe) sterben gleich mehrere geliebte Hauptfiguren auf einmal.

Das haben Menschen gefühlt. Es ist ein grausames Kapitel, das Leute traurig und wütend macht. Ich finde das gut. Immerhin sprechen wir hier über den Tod!

Ob der Tod von Serienfiguren zwingend emotional traumatisierend sein muss, sei dahingestellt. Wie sich Star Wars und Game of Thrones künftig gegeneinander schlagen, können Fans womöglich anhand aktueller Serien feststellen. Star Wars: Obi-Wan Kenobi ist am 25. Mai 2022 auf Disney+ gestartet. House of the Dragon kommt am 22. August 2022 zu Sky.

Was haltet ihr von Martins Worten?