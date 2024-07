Gerard Butler drehte einen gewaltigen Fantasy-Flop: Bis heute versteht er die Kritik nicht

Der Fantasy-Flop Gods of Egypt mit Gerard Butler wurde schon vor der Veröffentlichung wegen des offensichtlichen Whitewashings kritisiert. Dem Star war das ein bisschen zu viel.

Selbst eingefleischten Gerard Butler-Fans fällt es meist schwer, Gefallen am Fantasy-Flop Gods of Egypt zu finden. Das zeigte sich schon an der Kinokasse: Bei einem Budget von 140 Millionen US-Dollar brachte der Streifen laut The Numbers nur 139 Millionen ein. Autsch!

Doch schon vor dem Start gab es skeptische Stimmen zum Film. Sein Schauplatz Ägypten ist offenbar von lauter weißen Menschen bevölkert. Whitewashing nennt sich diese mittlerweile kritisch hinterfragte Hollywood-Praxis, keine People of Color größeren Rollen zu casten. Doch schon 2016 war der Fauxpas so offensichtlich, dass Filmemacher Alex Proyas und Lionsgate sich offiziell entschuldigten, wie ein Bericht des Hollywood Reporter zeigt.

Gerard Butler ging die Kritik am Fantasy-Flop Gods of Egypt zu weit

Während der Pressetour für den Film Geostorm wurde Butler bezüglich der Whitewashing-Vorwürfe befragt. Yahoo! Movies wollte wissen, ob er seine Beteiligung bereue, worauf er eine Antwort gab, die einigermaßen rätselhaft wirkt:

Nein, [...] ich verstehe die [Whitewashing-Kritik] im Allgemeinen, aber im Fall unseres Films basierte eine unserer Hauptfiguren auf einem ägyptischen Gott, der nicht schwarz war. Wir hatten Äthiopier [im Film], wir hatten Ägypter [im Film], wir hatten verschiedene Schauspieler aus der ganzen Welt und das war nie – die kamen von überall. Also ich dachte, das war ein bisschen viel, unserem Film so zu schaden.

Welchen "weißen" Gott aus Ägypten er meinte, macht der Schauspieler, der neben Game of Thrones-Star Nikolaj Coster-Waldau, Geoffrey Rush, Bryan Brown, Brenton Thwaites und Elodie Yung als Gottheit Set zu sehen war, leider nicht klar. Nur Black Panther-Star Chadwick Boseman zählte als schwarzer Mann zum Hauptcast des ägyptischen Götter-Pantheons.

Schaut hier den deutschen Trailer zum Film Gods of Egypt:

Gods of Egypt - Trailer 2 (Deutsch) HD

God of Egypt: Alles andere als göttlich?

Auch bei Moviepilot kommt Gods of Egypt nur auf eine 4,9 in der Community-Bewertung. Bei Filmstarts heißt es in der 2-Sterne-Review im Fazit:

In seinen besten Momenten ist Gods Of Egypt eine unterhaltsam-herzhafte Götter-Seifenoper, aber trotz vieler schöner Details und einer gut gewählten Besetzung versinkt das Fantasy-Epos über weite Strecken in Action-Einerlei und Effektgewitter.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet den Film in den Amazon-Channels Battlezone, Filmtastic und Galactic Stream. Außerdem ist er als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV, Sky oder MagentaTV zu haben.