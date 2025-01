Gerard Butler-Fans dürfen jubeln: Seine größte Action-Drecksau bekommt noch eine Fortsetzung

Das Action-Feuerwerk Criminal Squad wird in die dritte Runde gehen. Ein neuer Film mit Gerard Butler wurde zwei Wochen nach Kinostart von Teil 2 bestätigt.

Knapp zwei Wochen ist es her, seit die Action-Fortsetzung Criminal Squad 2 ihren Weg in die deutschen Kinos gefunden hat. Nachdem der Film bis dato rund 50 Millionen US-Dollar gegen ein Budget von 40 Millionen wieder einspielen konnte (via The Numbers ), dürfen sich Fans nun über frohe Kunde freuen: Criminal Squad 3 kommt und Gerard Butler soll als Big Nick zurückkehren.

Nach Kino-Erfolg: Action-Fortsetzung Criminal Squad 3 mit Gerard Butler in trockenen Tüchern

Wie Variety berichtet, befindet sich Criminal Squad 3 bereits in Entwicklung. Gerard Butler soll dafür nicht nur vor der Kamera zurückkehren, sondern mit seiner Firma G-BASE auch als Produzent des Action-Streifens fungieren. Teil 2 startete in den USA am 10. Januar 2025 in den Lichtspielhäusern und konnte sich dort zum Start die Spitzenposition der Kino-Charts sichern – aus Verleihersicht ein voller Erfolg.

Gerard Butler wird also ein weiteres Mal in die Rolle von Detective Nicholas "Big Nick" O'Brien schlüpfen, der Verbrechern mit den härtesten und schmierigsten Methoden den Garaus macht. Nachdem er Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.) in Criminal Squad 2 nach Europa folgte und in die gefährliche Welt des Diamantenhandels hineingezogen wurde, dürfen wir gespannt sein, wohin es Big Nick in diesem dritten Krimi-Abenteuer verschlägt.

Schaut hier einen Trailer zu Criminal Squad 2:

Criminal Squad 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Gerard Butler hat schon eigene Vorstellungen für Criminal Squad 3

Auch O'Shea Jackson wird für eine Rückkehr erwartet, während Regisseur und Drehbuchautor Christian Gudegast für Teil 3 im Gespräch sein soll. Im Moviepilot-Interview äußerten Butler und Jackson gleich ein paar Ideen für eine mögliche Fortsetzung:

Ich hoffe, dass wir in Teil 3 das Rad wieder neu erfinden und uns fragen können: 'Wo geht es jetzt hin?' Jetzt, wo es ein großes Ding geworden ist, können wir es in alle möglichen Richtungen fortsetzen. Es gibt noch so viele Möglichkeiten für Einbrüche, Buddy-Cop-Geschichten, das alles.



Wann Criminal Squad 3 erscheinen soll, ist bisher nicht bekannt. Dass sich die Reihe noch einmal sieben Jahre Zeit lässt, um den nächsten Film abzuliefern, darf jedoch bezweifelt werden. Wir rechnen mit einem Kinostart trotzdem nicht vor 2027.