Gerard Butler stürzt bei den beliebtesten Amazon-Filmen ab: Keine Chance gegen Sci-Fi-Katastrophe und DC-Meisterwerk

In den letzten Wochen hatte Gerard Butler mit dem Finale seiner erfolgreichsten Action-Reihe die Streaming-Charts bei Amazon Prime fest im Griff. Doch jetzt ist er ein ganzes Stück abgerutscht.

Vor zwei Wochen nahm Amazon Prime den bisher letzten Teil der Olympus Has Fallen-Saga mit Gerard Butler in seinen Streaming-Katalog auf. Die Rede ist von dem grimmigen Action-Thriller Angel Has Fallen, der 2019 ins Kino kam und bei einem Budget von 40 Millionen US-Dollar fast 150 Millionen US-Dollar einspielen konnte.

Nicht nur im Kino war Angel Has Fallen ein Erfolg. Butlers Actionfilme laufen oft auch im Heimkino richtig gut und erweisen sich dadurch als besonders lukrative Angelegenheit für die Studios und Verleiher. Bei Amazon Prime landete Angel Has Fallen in seiner ersten Woche direkt auf Platz 1 der Streaming-Charts geschafft.

Angel Has Fallen bei Amazon Prime: Gerard Butlers Action-Kracher rutscht in den Streaming-Charts ab

Letzte Woche konnte der Film immerhin noch den zweiten Platz belagern. Wie Amazons frisch veröffentlichte Top 10 zeigt, ist Butler an seinem dritten Wochenende jedoch deutlich abgerutscht. An der romantische Actionkomödie Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team und dem DC-Meisterwerk The Batman kam er nicht vorbei.

Die 10 beliebtesten Filme bei Amazon Prime diese Woche

Selbst der enttäuschende Science-Fiction-Blockbuster Moonfall hat es vor Angel Has Fallen ins Ranking geschafft. Auch die RomCom Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick hat es vor Angel Has Fallen geschafft, was für einen ganz besonderen Triumph sorgt: Mit Shotgun Wedding und Marry Me hat Jennifer Lopez damit sogar zwei Filme in Amazons Top 10 – das muss Gerard Buttler erst einmal nachmachen.



Geht die Olympus Has Fallen-Reihe mit Gerard Butler weiter?

Mit Night Has Fallen befindet sich Teil 4 bereits in der Entwicklung. Wann der Film ins Kino kommt, steht allerdings noch nicht fest. Darüber hinaus erwartet uns mit Paris Has Fallen ein französisches Spin-off in Serienform. Mathieu Kassovitz spielt in dem Ableger die Hauptrolle. Das Startdatum steht aber auch hier noch nicht fest.



