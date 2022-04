Niemand versteht Heidi Klums Rauswürfe noch: Germany's Next Topmodel-Fans sind fassungslos

Vanessa ist in der letzten Folge Germany's Next Topmodel rausgeflogen. Sie war eine der auffälligsten Kandidatinnen. Die Fans verstehen Heidi Klums Entscheidungen einfach nicht mehr.

Germany's Next Topmodel ist eine Unterhaltungsshow, eine Dauerwerbesendung, aber in den letzten Eckchen seiner Identität immer noch ein Wettbewerb. Eigentlicht. "Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden ..." raunt Heidi Klum in jeder Ausgabe mindestens einmal. Aber was passiert, wenn die Regeln und Maßstäbe des Wettbewerbs nicht mehr nachvollziehbar sind?

Das waren sie noch nie so richtig, aber in dieser Staffel wirken Heidi Klums Entscheidungen, wer die Show verlassen muss und wer bleiben darf, besonders willkürlich. Der lächerliche Rauswurf von Viola steht beispielhaft dafür, aber auch, dass die Top 10 ohne Vanessa stattfindet, eine weitere Favoritin. Bei Twitter schlug die Nachricht, dass Vanessa die Show verlassen muss, ein wie eine Bombe.

Selbst ProSieben reagierte auf die Fan-Wut unter dem Instagram-Post , der das Aus von Vanessa verkündete:

Liebe Fans, Vanessas Konkurrentinnen waren in dieser Woche einfach stärker und haben den Einzug in die Top-10 somit mehr verdient

Die Karten bei 'GNTM' werden Woche für Woche neu gemischt. Woche für Woche müssen die Models Topmodel Heidi Klum von sich überzeugen. Das ist Vanessa in dieser Woche leider nicht gelungen.

Vanessa rausgeflogen: Heidi Klums GNTM-Entscheidung ist nicht verständlich

In der letzten Folge mussten die Models auf einem Trampolin springen und in der Luft posen. Eine Challenge, mit der sich viele Kandidatinnen schwertaten. Etwa auch (offensichtlich) Noëlla und Anita, die aber beide weiterkamen. Alle Germany's Next Topmodel-Folgen könnt ihr übrigens bei Joyn * streamen.

Der direkte Vergleich spricht nun wirklich nicht für die Entscheidung von Heidi Klum:

Die Begründung für ihren Rauswurf lautete: Vanessa hätte weder mit ihrem Walk noch mit ihrem Foto überzeugen können. Daran muss sich Heidi Klum dann aber auch bei anderen Kandidatinnen messen lassen.

Liselotte in der Top 10: Germany's Next Toopmodel-Fans hätten lieber Vanessa gesehen

Vanessa gehörte zu den soliden bis guten Models. Sie fiel bislang kaum mit Schwächen auf. Zudem erhielt sie das krasseste Umstyling. Liselotte wiederum steckt seit Beginn der Show Kritik ein und fällt vor allem mit Slapstick-Einlagen auf. Bei Twitter ist sie nicht besonders beliebt, weshalb ihr Weiterkommen im Kontrast zu Vanessas Rauswurf besonders ins Gewicht fällt:

Bei den Zuschauenden sorgt diese Art der Selektion zunehmend für Frustration. Vielleicht sollten sich die Show-Verantwortlichen und Heidi Klum in Zukunft überlegen, wie sie die Rauswahlen transparenter und nachvollziehbarer gestalten.

