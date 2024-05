"Geschmacklos": Action-Kracher The Fall Guy steht wegen Witz über Johnny Depp und Amber Heard in der Kritik

The Fall Guy ist gerade erst in den Kinos gestartet und erntet bereits Kritik. Grund dafür ist ein Witz, der im Film auf Kosten von Johnny Depp und Amber Heard gemacht wird.

The Fall Guy ist diese Woche in die deutschen Kinos eingezogen und begeistert dort vor allem Fans brachialer Action und lässiger Sprüche. Der Blockbuster erntete jedoch auch einige kritische Stimmen, denn der Streifen mit Ryan Gosling und Emily Blunt erlaubt sich einen Kommentar zum Gerichtsprozess von Johnny Depp und Amber Heard, den einige Fans als "geschmacklos" ansehen.

Witz auf Kosten von Johnny Depp und Amber Heard sorgt nach The Fall Guy-Premiere für Kritik

In einer Szene des Action-Krachers sucht Hannah Waddinghams Figur, die zynische Produzentin Gail Meyer, einen Trailer auf, in dem gerade ein Streit stattgefunden hat, und bemerkt zu Regisseurin Jody Moreno (Emily Blunt): "Es ist als wären Amber und Johnny gerade hier gewesen."

Warner Bros. Amber Heard in Aquaman

Der Spruch kam bei einigen Zuschauer:innen weniger gut an, die einen Witz auf Kosten von häuslicher Gewalt als "geschmacklos" ansahen. So schrieb eine Userin auf X (ehemals Twitter), dass sie es nicht verstehen könne, warum solche Witze noch immer in Filmen auftauchen:

The Fall Guy hat einen geschmacklosen 'Witz' über die häusliche Gewalt, die Amber Heard unter Johnny Depp erlitten hat, gemacht. Es ist 2024, warum schreiben wir solche Zeilen in Filme? Üble Arbeit.

Ein anderer User auf X schloss sich der Kritik an und würde den Drehbuchautoren Drew Pearce und Glen A. Larson gerne die ein oder andere Frage stellen:

Jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass die neue 'Komödie' The Fall Guy (die diese Woche ins Kino kommt) angeblich einen billigen Amber/J*hnny-Witz macht. Ich würde die Autoren gerne fragen, was sie an häuslicher Gewalt so witzig finden ...

Disney Johnny Depp in Fluch der Karibik

Johnny Depp und Amber Heard heirateten im Jahr 2015 und ließen sich nur 15 Monate später wieder scheiden. Heard warf Depp in einem Artikel für die Washington Post häusliche Gewalt vor, woraufhin Depp seine Exfrau wegen Verleumdung anklagte. Depp bekam nach einem jahrelangen Gerichtsprozess schließlich 2022 recht. Heard reichte daraufhin ebenfalls eine Klage gegen Depp wegen Verleumdung ein. Sie bekam in einem von drei Punkten recht.

The Fall Guy: Ab sofort im Kino

The Fall Guy ist am 30. April 2024 in den deutschen Kinos gestartet. In dem Film von Deadpool 2-Regisseur David Leach sind neben Ryan Gosling, Emily Blunt und Hannah Waddingham ebenfalls Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train), Teresa Palmer (Lights Out), Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once) und Winston Duke (Wir) auf der großen Leinwand zu sehen.