Gestoppter Netflix-Start: Umstrittener Film darf jetzt doch gezeigt werden

Kurz vor dem Start wurde der Thriller Time to Hunt aus dem Katalog von Netflix entfernt. Grund war ein Rechtsstreit. Nun darf der Film auch in Deutschland gezeigt werden.

7 Tage nach dem abgesagten Starttermin gibt es eine Lösung für den Streit um den koreanischen Thriller Time to Hunt. Netflix darf den Film weltweit veröffentlichen. Neusten Berichten zufolge haben die beiden in einem Rechtsstreit befindlichen Firmen Contents Panda und Little Big Pictures eine Übereinkunft erreicht. Dies gaben die Firmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Netflix-Film: Wie wurde der Streit um Time to Hunt gelöst?

Grundlage des Streits war eine durch die Sales-Agentur Contents Panda erzielte einstweilige Verfügung gegen den weltweiten Netflix-Start des Thrillers Time to Hunt. Nun hat die Agentur die Verfügung zurückgezogen. Das berichtet die Variety .

Laut Contents Panda erhalten die in 30 Territorien befindlichen Verleihe, an die der Film lizensiert wurde, eine Entschädigung. Der "Ruf der koreanischen Industrie" sei durch Contents Panda wiederhergestellt wurden, heißt es demnach in der Mitteilung.

Hier die ursprüngliche Meldung: Netflix stoppt Time to Hunt-Start

Wann kommt Time to Hunt zu Netflix?

Auf Nachfrage konnte Netflix noch keinen konkreten Starttermin für Time to Hunt angeben, das soll jedoch möglichst bald geschehen.

Netflix-Start sollte Kino ersetzen

Der dystopische Actionthriller über eine Menschenjagd feierte dieses Jahr bei der Berlinale Premiere. Nach der Premiere in Berlin sollte Time to Hunt in seinem Heimatland ins Kino kommen. Auf Grund der Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus wurden in Südkorea jedoch die Kinos geschlossen und Filmstarts aufgeschoben.

In diesem Moment trat Netflix auf den Plan. Im März meldete die Korea Times , dass Netflix Time to Hunt am 10. April exklusiv in 190 Ländern veröffentlichen würde.

Gericht verhinderte Start: Das steckt hinter dem Rechtsstreit

Einen Tag vor dem geplanten Netflix-Start von Time to Hunt meldete die Korea Times dann, dass ein Gericht die Veröffentlichung verhindert hat.

© Sidus Time to Hunt

Das Zentrale Bezirksgericht in Seoul hatte einer Anfrage auf eine einstweilige Verfügung stattgegeben. Grund war der Rechtsstreit zwischen dem Verleih Little Big Pictures und der ehemaligen internationalen Sales-Agentur des Films, Contents Panda. Die Agentur sah in dem geplanten Netflix-Start einen Vertragsbruch. Da der Film schon in mehrere Länder weltweit verkauft wurde, sei der Netflix-Deal unzulässig gewesen.



Time to Hunt: Worum geht es in dem Thriller?

Time to Hunt spielt im Südkorea der nahen Zukunft und beschäftigt sich ähnlich wie Parasite mit den Klassenunterschieden in dem Land. In dieser Zukunft ist Südkorea nämlich ein gescheiterter Staat, der wirtschaftlich brach liegt und dessen Umwelt zerstört scheint.

Mehr aus Südkorea: 7 südkoreanische Serien auf Netflix für K-Pop-Fans

In dieser Situation kommt Jun-seok (Lee Je-hoon) aus dem Knast. Er will ein letztes Ding drehen und sich dann nach Taiwan absetzen. Dafür trommelt er seine alten Freunde Jang-ho (Ahn Jae-hong) und Ki-hoon (Choi Woo-shik, "Kevin" aus Parasite) zusammen. Gemeinsam überfallen sie eine Untergrund-Spielhölle. Sie ahnen jedoch nicht, dass der geprellte Boss einen echten Menschenjäger auf sie ansetzt. Die Jagd beginnt.

Sobald der Netflix-Start von Time to Hunt bekanntgegeben wird, erfahrt ihr es hier.

Podcast für Fans koreanischer Serien: Warum sich Kingdom lohnt

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Einblick in die beste Zombieserie bei Netflix:

Kingdom bringt endlich frischen Wind ins Zombiegenre. Das Horror-Action-Epos im historischen Setting braucht sich nicht vor The Walking Dead oder auch Game of Thrones verstecken. Warum? Das erzählen euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.

Habt ihr nach Parasite noch mehr koreanische Filme geschaut?