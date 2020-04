Zombie-Horror bei Netflix: Neue Serie will zum Teenie-The Walking Dead werden

Netflix investiert nach Kingdom weiter in Zombies. Der Streaming-Dienst adaptiert ein Web-Comic aus Südkorea, das wie The Walking Dead an einer Schule klingt. Lest hier die Details.

Wem zwei Staffeln Kingdom nicht ausreichen, der kann sich auf den nächsten Zombie-Fix aus Südkorea freuen. Der Streaming-Dienst Netflix plant nämlich eine neue Zombie-Serie mit dem düsteren Titel All Of Us Are Dead. Das Setting unterscheidet sich dabei aber stark von Kingdom oder der großen Zombie-Serien-Mutter The Walking Dead: All Of Us Are Dead spielt nämlich an einer Schule.

The Walking Dead mit Teenies: Netflix adaptiert Zombie-Webcomic

Die neue Serie basiert auf einem Webcomic von Joo Dong-geun, dessen Titel ungefähr mit "Now at our School" übersetzt werden kann. Die Story dreht sich um eine Gruppe von Schülern, die in ihrer Schule eingeschlossen sind, während sich ein Zombievirus - der sogenannte HS-Virus - darin ausbreitet (via Namu ).

© 애니북스 Cover der ersten Ausgabe des Comics 지금 우리 학교는 (Now at our School)

Wie die Variety berichtet, hat sich die koreanische Firma JTBC Studios die Rechte an der Verfilmung des Webtoons gesichert und produziert die Serie nun exklusiv für Netflix. Lee Jae-kyoo (Intimate Strangers) führt Regie und Chun Sung-il (The Pirates) schreibt das Drehbuch für All Of Us Are Dead.

Kingdom und Co.: Koranische Zombies sind populär

All Of Us Are Dead folgt damit auf die Netflix-Serie Kingdom, die ebenfalls aus Südkorea stammt und auf einem Webcomic basiert. Deren 2. Staffel startete im März beim Streaming-Dienst.

Zwar mag man das südkoreanische Filmgeschäft nicht sofort mit dem Zombie-Genre assoziieren. Der weltweite Erfolg des Kinofilms Train to Busan und die internationale Popularität von Kingdom sind aber nur zwei Beispiele dafür, dass koreanische Zombiegeschichten außerhalb der Landesgrenzen punkten.

Für alle Train to Busan-Fans sei zudem erwähnt, dass ein Sequel namens Peninsula noch dieses Jahr ins Kino kommen soll. Peninsula spielt laut Regisseur Yeon Sang-ho vier Jahre nach Train to Busan (via Screen) .

Der Trailer für das Train to Busan-Sequel Peninsula:

Peninsula - Trailer (English) HD

Einen Starttermin für das "Teenie-The Walking Dead" All Of Us Are Dead gibt es noch nicht. Derweil plant das amerikanische Zombie-Flaggschiff mit The World Beyond seinen eigenen Miniserien-Spin-off mit jungen Helden.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Kingdom ist die beste Alternative

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Einblick in die beste Zombieserie bei Netflix:

Kingdom bringt endlich frischen Wind ins Zombiegenre. Das Horror-Action-Epos im historischen Setting braucht sich nicht vor The Walking Dead oder auch Game of Thrones verstecken. Warum? Das erzählen euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.



