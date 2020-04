Netflix-Start gestoppt: Film darf nicht in Deutschland gezeigt werden

Time to Hunt sollte eigentlich längst bei Netflix sein, doch der dystopische Actionthriller darf in Deutschland nicht veröffentlicht werden. Was steckt dahinter?

Am 10. April sollte Time to Hunt im Katalog von Netflix erscheinen. Es gab vorher Werbung auf der Seite und bis gestern noch einen Eintrag, der zu Unterseite für den Thriller führte. Mittlerweile ist jede Spur des Films im Programm des Streaming-Dienstes verschwunden.

Time to Hunt wäre das ideale Programm für Fans von Parasite, Train to Busan oder Kingdom gewesen, doch der Film darf nicht bei Netflix in Deutschland erscheinen. Grund ist eine Gerichtsentscheidung.

Time to Hunt - Netflix-Start sollte Kino ersetzen

Vor wenigen Monaten sah das noch ganz anders aus. Kurz nach dem Oscar-Gewinn von Parasite lief Time to Hunt im Programm der Berlinale. Der dystopische Thriller über eine Gruppe von Freunden, die nach einem Überfalls zum ziel einer Menschenjagd werden, bewies einmal mehr die Energie des südkoreanischen Genrefilms.

Nach der Premiere in Berlin sollte Time to Hunt in seinem Heimatland ins Kino kommen. Auf Grund der Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus wurden in Südkorea jedoch die Kinos geschlossen und Filmstarts aufgeschoben. In diesem Moment trat Netflix auf den Plan. Am 23. März meldete die Korea Times , dass Netflix Time to Hunt am 10. April exklusiv in 190 Ländern veröffentlichen würde.

Gericht stoppt Start: Das steckt hinter dem Rechtsstreit

Einen Tag vor dem geplanten Netflix-Start von Time to Hunt meldete die Korea Times dann, dass ein Gericht die Veröffentlichung verhindert hat.



© Sidus Das Netflix-Poster für Time to Hunt

Das Zentrale Bezirksgericht in Seoul hatte einer Anfrage auf eine einstweilige Verfügung stattgegeben. Grund ist ein Rechtsstreit zwischen dem Verleih Little Big Pictures und der ehemaligen internationalen Sales-Agentur des Films, Contents Panda. Die Agentur sieht in dem geplanten Netflix-Start einen Vertragsbruch. Da der Film schon in mehrere Länder weltweit verkauft wurde, sei der Netflix-Deal unzulässig.

Das Gericht gab Contents Panda Recht. Dabei hieß es in der Entscheidung: "Wenn Little Big Pictures den Film im Ausland streamen würde, müsste es Contents Panda 10 Millionen Won (ca. 7500 Euro) pro Tag als Kompensation zahlen."

Daraufhin gab Netflix bekannt, dass es die "Entscheidung des Gerichts respektiere". Die geplante weltweite Veröffentlichung von Time to Hunt wurde gestoppt. Ob es anderweitig zu einer Lösung kommt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Der Rechtsstreit zeigt jedoch, wie kompliziert die Lage rund um aufgeschobene Kinostarts im Kontext der Corona-Krise ist - und wie schwierig augenscheinlich einfache Lösungen wie ein Streaming-Start in Wirklichkeit sind.



Time to Hunt: Worum geht es in dem Thriller?

Time to Hunt spielt im Südkorea der nahen Zukunft und beschäftigt sich ähnlich wie Parasite mit den Klassenunterschieden in dem Land. In dieser Zukunft ist Südkorea nämlich ein gescheiterter Staat, der wirtschaftlich brach liegt und dessen Umwelt zerstört scheint.

In dieser Situation kommt Jun-seok (Lee Je-hoon) aus dem Knast. Er will ein letztes Ding drehen und sich dann nach Taiwan absetzen. Dafür trommelt er seine alten Freunde Jang-ho (Ahn Jae-hong) und Ki-hoon (Choi Woo-shik, "Kevin" aus Parasite) zusammen. Gemeinsam überfallen sie eine Untergrund-Spielhölle. Sie ahnen jedoch nicht, dass der geprellte Boss einen echten Menschenjäger auf sie ansetzt. Die Jagd beginnt.

Falls Time to Hunt doch noch in Deutschland im Stream erscheint, erfahrt ihr das hier. Ein größeres Publikum hätte der etwas lange, aber stylische Actionthriller verdient.

Podcast für Fans koreanischer Serien: Warum sich Kingdom lohnt

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Einblick in die beste Zombieserie bei Netflix:

Kingdom bringt endlich frischen Wind ins Zombiegenre. Das Horror-Action-Epos im historischen Setting braucht sich nicht vor The Walking Dead oder auch Game of Thrones verstecken. Warum? Das erzählen euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.

Welcher ist euer liebster koreanischer Actionthriller?