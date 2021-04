Gewaltige Monster-Action bei Netflix: Godzilla stürzt in neuem Trailer die Welt ins Chaos

Godzilla vs. Kong lässt auf sich warten, dafür bringt Netflix bald eine neue Anime-Serie mit dem König der Monster an den Start. Schaut euch den Trailer für Godzilla: Singular Point an.

Die Zukunft der Menschheit ist in Gefahr im neuen Netflix-Anime Godzilla: Singular Point. Wer glaubt, die nukleare Echse würde nur noch durch amerikanische Monsterfilme wandern, sei beruhigt: Godzilla bleibt der Zerstörung japanischer Großstädte treu, wie der Trailer für die neue Serie zeigt. Dabei ist er nicht das einzige Kaiju, das die Erde zum Beben bringt. Seht selbst! Noch mehr Kaiju-Action: Shin Godzilla bei Amazon schauen * Schaut euch den Trailer für Godzilla Singular Point an: Godzilla Singular Point - S01 Trailer (Deutsch) HD Godzilla-Anime bei Netflix: Worum geht es in Singular Point? Die Forscherin Mei Kamino und der Ingenieur Yun Arikawa werden durch eine mysteriöse Melodie zusammengebracht und müssen den Kampf gegen unbeschreibliche Kräfte führen, welche das Ende der Menschheit bedeuten könnten. Ausgehend vom Trailer dürfte auch Godzilla Anteil daran haben, dass die Welt in Schutt und Asche gelegt werden könnte. Der Trailer zeigt aber noch zahlreiche weitere bunte Kreaturen, die in der Anime-Serie eine Rolle spielen.

Analyse: Godzilla vs. Kong gaukelt falsche Größen vor - Die Monster sind in Wahrheit viel kleiner Die Fakten zum Godzilla-Anime: Anzahl der Folgen, Netflix-Termin und mehr Wann kommt Godzilla: Singular Point zu Netflix? Die 13 Episoden lange Serie startet ab Juni bei Netflix. Eine genauere Angabe gibt es noch nicht. Wer steckt hinter dem Monster-Anime? Produziert wird die Serie von Toho Animation, während die japanischen Studios Bones (My Hero Academia) und Orange (Beastars) die handgezeichnete und computer-gestützte Animation umsetzen. Der frühere Studio Ghibli-Animationskünstler Eiji Yamamori zeichnet für das Monster-Design verantwortlich, während Manga-Künstler Kazue Kato (Blue Exorcist) die Figuren entwirft. Einen genaueren Blick auf den von Eiji Yamamori entworfenen Godzilla und seine beeindruckenden Oberschenkel könnt ihr hier werfen:

© Netflix Godzilla in Singular Point Godzilla Singular Point ist etwas für Fans von Shin Godzilla und Godzilla: Planet of the Monsters *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was sagt ihr zum Trailer? Habt ihr Lust auf ein neues Godzilla-Anime?