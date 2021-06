Gewaltiger Sci-Fi-Kracher mit Marvel-Star bald bei Amazon Prime: Trailer liefert 3 Minuten pure Action

Mit The Tomorrow War erscheint bei Amazon Prime in wenigen Tagen ein gewaltiger Science-Fiction-Blockbuster. Der finale Trailer verspricht eine furiose Alien-Invasion.

An großen Science-Fiction-Filmen wird es uns dieses Jahr definitiv nicht mangeln. Erst vor wenigen Tagen kündigte sich Reminiscence mit einem großartigen Trailer an. Zudem kommt im September endlich Denis Villeneuves Dune in die Kinos, ganz zu schweigen vom vierten Matrix-Film mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss.

Vor all diesen vielversprechenden Filmen erwartet uns bereits Anfang Juli auf Amazon Prime der Start von The Tomorrow War. Der Sci-Fi-Kracher mit Guardians of the Galaxy-Star Chris Pratt in der Hauptrolle wartet mit einer spannenden Prämisse und massig Action auf. Der finale Trailer lässt einen packenden Sommer-Blockbuster erwarten.

Hier könnt ihr den The Tomorrow War-Trailer schauen:

The Tomorrow War - Trailer 2 (Deutsch) HD

The Tomorrow War erzählt von einer Alien-Invasion auf der Erde, die allerdings erst in der Zukunft stattfindet. Der von Chris Pratt verkörperte Highschool-Lehrer Dan Forester befindet sich in der Gegenwart und kommt mit einer Gruppe zeitreisender Menschen in Kontakt, die Soldat:innen für den zukünftigen Krieg rekrutieren.

Was folgt, sieht aus wie eine actiongeladene Mischung aus Filmen wie Independence Day und Edge of Tomorrow. Der von The Lego Batman Movie-Regisseur Chris McKay inszenierte Film geizt nicht mit Schauwerten. Bleibt zu hoffen, dass die Geschichte und die Figuren von The Tomorrow War mit der visuellen Aufmachung mithalten könnten.

The Tomorrow War startet am 2. Juli 2021 auf Amazon Prime.

Werdet ihr euch The Tomorrow War mit Chris Pratt anschauen?