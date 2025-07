Gewaltiges Fantasy-Epos von Amazon lebt: Endlich gibt es ein positives Update zu God of War

Seit der Verkündung des Showrunners für Amazons geplante God of War-Serie ist es ruhig um das Fantasy-Projekt geworden. Jetzt gab es ein optimistisches Lebenszeichen.

Bereits vor drei Jahren hat sich Amazon die Rechte für eine Verfilmung des Videospiel-Hits God of War gesichert. 2024 wurde das epische Fantasy-Projekt dann konkreter, als Outlander- und Battlestar Galactica-Schöpfer Ronald D. Moore für den Showrunner-Posten verkündet wurde.

Seit dieser Nachricht ist es ruhiger um die God of War-Serie geworden – bis jetzt. Ein neues Update von Moore selbst klingt ganz danach, als sei die Adaption auf einem guten Weg.

God of War-Showrunner spricht über Status der Videospieladaption für Amazon

Auf der diesjährigen Comic-Con in San Diego hat Moore mit Collider über den Stand der God of War-Adaption gesprochen. Zurzeit befindet sich die Fantasy-Action-Serie noch in einem frühen Stadium der Entwicklung:

Wir sind in der Drehbuchphase. Wir arbeiten noch daran. Es läuft sehr gut. Wir haben ein gutes Team. Es war faszinierend, mich intensiv damit zu beschäftigen. Ich habe noch nie eine Videospieladaption gemacht, und je tiefer ich mich damit beschäftigte, desto beeindruckter war ich von der Breite und Tiefe der Mythologie, die in diesem Videospiel steckt.

In dem Interview lobt Moore noch die Zusammenarbeit mit Cory Barlog, der als Spielentwickler für die epische God of War-Mythologie verantwortlich ist:

[...] Cory kann dir alles in jeder erdenklichen Weise erklären – die ganze Mythologie, wie alles miteinander verbunden ist, was die Rätsel waren, warum sie das gemacht haben und was das Artefakt bewirkt hat. Es ist wirklich beeindruckend. Es ist wie ein gigantischer Roman, sogar noch größer als die Outlander-Romane, und das ist eine Menge, die man verarbeiten muss. [...]

Wann startet die God of War-Serie bei Amazon Prime?

Von einem Start der Spieleadaption sind wir gerade noch weit entfernt. Da sich die God of War-Serie gerade noch in der Drehbuchphase befindet, rechnen wir mit einem Beginn der Dreharbeiten nicht vor Ende 2026. Ein Start wäre irgendwann 2028 denkbar.

In der Story der Vorlage wird Kratos als Gott des Krieges wegen seiner blutigen Vergangenheit aus dem antiken Griechenland verbannt . Nach dem Tod seiner Frau will er deren Asche auf dem höchsten Gipfel verstreuen. Mit seinem Sohn muss er dabei gegen verschiedene Götter und Monster kämpfen.

