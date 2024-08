Gewaltiges Fantasy-Ereignis war 6 Jahre in Arbeit: Neuer Trailer zur Netflix-Serie Kaos, die in 10 Tagen startet

Die heiß erwartete Fantasy-Serie Kaos steht bei Netflix in den Startlöchern und lässt Jurassic Park-Star Jeff Goldblum als Zeus auf euch los. Seht hier den Trailer.

Bereits vor sechs Jahren wurde die Fantasy-Serie Kaos um bekannte Gottheiten der griechischen Mythologie von Netflix angekündigt. Nach der langen Wartezeit ist es in wenigen Tagen endlich so weit und das Projekt wird in acht Folgen auf dem Streamer veröffentlicht.

Wenn ihr euch jetzt schon einmal ein Bild machen wollt, was euch darin erwartet, könnt ihr einen Blick in den neuen Trailer riskieren. Der verspricht ein absurd-komisches Fantasy-Spektakel ‒ mit niemand anderem als Jeff Goldblum (Jurassic Park) als Zeus.

Seht hier den Trailer zur Netflix-Serie Kaos:

KAOS - S01 Trailer (Deutsch) HD

Zeus will seinen Untergang verhindern: Darum geht's in Netflix' neuer Fantasy-Serie Kaos

In Kaos gerät Göttervater Zeus (Goldblum) auf dem Thron des griechischen Olymps in eine Existenzkrise, als er eine Stirnfalte in seinem Gesicht entdeckt. Die äußerliche Veränderung kann für ihn nur eines bedeuten: seinen bevorstehenden Untergang, der natürlich mit allen Mitteln verhindert werden muss. So beginnt er all seine Beziehungen am Olymp zu hinterfragen und wittert hinter jedem Wort Betrug.

Dass sein Gefangener Prometheus jedoch schon längst einen Plan geschmiedet hat, um Zeus vom Thron zu stoßen, ging bisher spurlos an Zeus vorbei. Schon bald wird ein Krieg der Gottheiten entfesselt, der dabei auch ein paar ahnungslose und unschuldige Menschen mit ins Verderben stürzt.

Hinter Kaos steckt Serienschöpfer Charlie Covell, der unter anderem für die Drehbücher zum Netflix-Hit The End of the F***ing World verantwortlich zeichnete. Neben Jeff Goldblum sind in der Fantasy-Serie unter anderem David Thewlis (Harry Potter und der Gefangene von Askaban), Janet McTeer (Ozark) und Cliff Curtis (Avatar: The Way of Water) zu sehen.

Wann kommt die Fantasy-Serie Kaos zu Netflix?

Kaos startet bereits am 29. August 2024 auf Netflix. Dabei veröffentlicht der Streamer alle acht Folgen auf einmal, sodass ihr euch jetzt schon auf ein Binge-würdiges letztes Augustwochenende einstellen dürft. Jede Folge soll etwa eine Stunde umfassen.

Podcast mit Kaos: Die 15 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im August umfassen Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie ebenso wie das Netflix-Finale von The Umbrella Academy. Außerdem kehrt mit The Bear eine der besten Serien der letzten Jahre zurück und Batman sowie der Terminator mische den Monat ebenfalls auf.