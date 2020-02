Ghibli-Marathon bei Netflix: Dem Meer beim Flüstern zusehen

Chefredakteurin von Moviepilot, sozialisiert von Gerippchen Unsterblich, David Lynch und Kirk aus Stars Hollow. Einziges Redaktionsmitglied, welches Mathe mag. Wertet deshalb am liebsten Daten aus.

Flüstern des Meeres gehört zum ersten Schub der Ghibli-Filme, die auf Netflix zu sehen sind. Zur Vervollständigung eures Ghibli-Wissen ist er einen Blick wert.

Flüstern des Meeres - Ocean Waves ist bei euch Moviepiloten weniger gut angekommen. Nur 310 Moviepiloten haben ihn bewertet und ihm einen Durchschnittswert von 6,05 verpasst. Im Film wird einfach und ruhig der Alltag von Jugendlichen präsentiert. Seine Stärke liegt in der Charakterzeichnung, die bei allen Ghibli-Filmen im Fokus steht.

Trotz der geringeren Bewertung sollte ihr dem Anime eine Chance geben, denn damit vervollständigt ihr eure Ghibli-Erfahrungen. Immerhin werden durch den Netflix-Ghibli-Deal in den kommenden drei Monaten 21 der 22 Ghibli-Filme auf dem Streamingdienst verfügbar sein.

Was passiert in Flüstern des Meeres?

Gemeinsam drücken Taku und Yutaka die Schulbank in der kleinen Stadt Kochi, sie sind beste Freunde. Eines Tages kommt ein attraktives Mädchen namens Rikako aus der Großstadt nach Kochi, um dort die Highschool weiter zu besuchen. Bereits nach kurzer Zeit ist sie die Klassenbeste, allerdings wird sie wegen ihrer arroganten Art von den übrigen Mädchen ausgeschlossen.

Yutaka findet dennoch Gefallen an ihr und verliebt sich in sie. Als jedoch das Gerücht umgeht, dass Taku und Rikako ein Paar sind, wird die Freundschaft der beiden auf eine harte Probe gestellt. Ocean Waves gibt einen kleinen Einblick in das Alltagsleben von japanischen Jugendlichen und zeigt mit viel Gefühl den manchmal mühsamen Weg des Erwachsenwerdens.

Flüstern des Meeres - Dicht am Erwachsenwerden

Auch in euren Kommentaren spiegelt sich die Tatsache wieder, dass Flüstern des Meeres eher ein unbekannterer Ghibli-Film ist, der zudem nicht durch besondere Leistungen auffällt. Trotzdem haben wir Meinungen gefunden, die Flüstern des Meeres in einigen Punkten etwas abgewinnen können.

Es ist ein sehr schöner Anime, der den Alltag in Japan widerspiegelt, die Charaktere als auch die Landschaften wirken typisch japanisch. Er ist sehr ruhig und mal eine nette Abwechslung.

(caroCaffe99, 8 von 10)

Tomomi Mochizuki führte bei Flüstern des Meeres Regie. Es war seine einzige Arbeit für das Studio Ghibli. Danach konzentrierte sich der Filmemacher auf Serien.



Ein Ghibli, der gar nicht so recht einer sein möchte. Mäßige Geschichte, blasse Charaktere und durchwachsende Animationen machen Ocean Waves zwar zu keinem "Must-See" wie andere Vertreter des Studios, aber aufgrund seines tollen Soundtracks und seiner ruhigen, ja geradezu entspannenden Art und Weise ist er dennoch einen Blick wert.

(Murray, 6,5 von 10)

Flüstern des Meeres ist seit dem 01. Februar 2020 bei Netflix verfügbar. Sechs andere Ghibli-Filme sind ebenfalls ab diesem Datum dort zu sehen. Im März und April folgen weitere Filme. Schaut jeden Tag vorbei, wir stellen euch die Animes kurz vor und schauen darauf, wie die Moviepiloten die Filme aufgenommen haben.

Habt ihr Flüstern des Meeres schon gesehen? Was sagt ihr zu den Ghibli-Netflix-Deal?