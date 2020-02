Ghibli bei Netflix: Ab heute gibt's den ersten Schub der Animes

Netflix hat die Rechte an fast allen Ghibli-Filmen außerhalb Nordamerikas und Japans erworben. Ab heute gibt es die ersten 7 Ghibli-Filme beim Streamingdienst zu sehen.

Nicht nur Anime-Fans werden sich darüber freuen, dass Netflix mit dem japanischen Studio Ghibli einen Vertrag geschlossen hat. Der Netflix-Ghibli-Deal sieht vor, dass in den kommenden drei Monaten 21 der 22 Ghibli-Filme auf dem Streamingdienst verfügbar sein werden.

In jeweils 3 Etappen werden die Filme veröffentlicht. Heute ist der erste Schub verfügbar. 7 Ghibli-Filme könnt ihr nun bei Netflix sehen. In der kommenden Woche werden wir euch jeweils einen Film präsentieren, denn für uns ist der Ghibli-Marathon bei Netflix klar definiert: Jeden Tag ein Ghibli-Film. Macht doch einfach mit!

Diese Ghibli-Filme gibt es ab dem 1. Februar 2020 bei Netflix

Das Schloss im Himmel (1986)Das Waisenmädchen Sheeta ahnt nicht, dass ihr Kristall in Das Schloss im Himmel eine magische Verbindung mit dem legendäreneingehen kann. Doch die Luftpiraten wissen um das Geheimnis ihres Steines und wollen ihn in ihren Besitz bringen. Der Junge Pazu hilft Sheeta, die Verfolger abzuschütteln und gemeinsam finden sie sogar den Weg zu den Ruinen des alten Königreichs.

Mein Nachbar Totoro (1988)

In Mein Nachbar Totoro ziehen Satsuki und Mei mit ihrem Vater aufs Land, die Mädchen müssen ohne ihre Mutter auskommen, denn diese liegt im Krankenhaus. Sie machen im neuen Haus sofort Bekanntschaft mit winzigen Hausgeistern und lernen kurz darauf den sagenumwobenen Waldgeist kennen, den großen Totoro. Er wird ihr Beschützer. Als Mei eines Tages verschwindet, hilft Totoro der aufgeregten Satsuki bei der Suche. Das Wunderland liegt eben nur einen Schritt neben unserer Welt.

Kikis kleiner Lieferservice (1989)

Kikis kleiner Lieferservice ist nicht nur der nette kleine Kinderfilm, der er auf den ersten Blick zu sein scheint. Er erzählt auch eine Geschichte vom Erwachsenwerden. Kiki macht sich auf, um als Hexe ein eigenständiges Leben in einer fremden Stadt zu führen. Ihren Lebensunterhalt muss sie sich selbst verdienen. Begleitet wird sie von Jiji, einem schwarzen Kater und gemeinsam müssen sie nicht nur einige Abenteuer bestehen, sondern auch neue Freunde finden. Ein wunderbares Feel Good-Movie.

Tränen der Erinnerung - Only Yesterday (1991)

Tränen der Erinnerung erzählt von Taeko, einer 27-jährige Büroangestellten. Sie macht Urlaub auf dem Land und erinnert sich an ihrer Kindheit. Eigentlich will sie nicht mehr in Tokio leben. Sie verliebt sich in einen jungen Bauern und während sich ihre junge Liebe sanft entwickelt, blickt der Film auf Dinge, die den Menschen durch Fortschritt und Technologie verloren gegangen sind.



Porco Rosso (1992)

Porco Rosso ist ein berühmter Kriegsheld, verwandelt sich aber erstaunlicherweise in ein Schwein. Nun lebt er allein auf einer Insel und jagt in den 1920er Jahren über dem Mittelmeer Luftpiraten. Er bekommt es auch mit Flieger-Assen zu tun, die ihn zum Duell herausfordern. Die junge Mechanikerin Fio hilft ihm zu gewinnen.



Flüstern des Meeres - Ocean Waves (1993)

Der Alltag japanischer Jugendlicher spielt in Flüstern des Meeres die Hauptrolle. Erzählt wird von Taku und Yutaka, die als beste Freunde gemeinsam die Schulbank drücken. Ihr freundschaftliches Verhältnis wird auf eine harte Probe gestellt, als sich Yutaka in die neue Schülerin Rikako verliebt. Hier wird einfach und ruhig der Alltag von Jugendlichen präsentiert.



Die Chroniken von Erdsee (2006)

Prinz Arren von Enlad wird in Die Chroniken von Erdsee von bösen Kräften heimgesucht und zu Schrecklichem gezwungen. Er flieht aus der Heimat. Mit seinem magischen Schwert macht er sich auf, das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wieder herzustellen. Hilfe erhält er vom Zauberer Haitaka.